ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Любовь в семье Романовых: как выбор сердцем менял историю страны

Паоло, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

6200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Арт-ужин, где ты вспомнишь четыре брака русских императоров, которые проходили путь от терпения к страсти, от громких скандалов к семейному счастью. Ты узнаешь, как одна невеста, датская принцесса Дагмар, неожиданно стала «наследством» внутри императорской семьи — и этот почти невероятный поворот судьбы привёл к одному из самых гармоничных союзов династии. Как запретная любовь Александра II вспыхнула так громко, что превратилась в главный придворный скандал Дома Романовых. И почему Николай II начинал каждое утро с письма своей жене — даже когда их разделяла всего лишь стена дворца. В стоимость входят салат, горячее блюдо и напиток: бокал вина или безалкогольный напиток Арт-ужин ведёт Дарья Сидорова: гидесса, эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста