Арт-ужин, где ты вспомнишь четыре брака русских императоров, которые проходили путь от терпения к страсти, от громких скандалов к семейному счастью. Ты узнаешь, как одна невеста, датская принцесса Дагмар, неожиданно стала «наследством» внутри императорской семьи — и этот почти невероятный поворот судьбы привёл к одному из самых гармоничных союзов династии. Как запретная любовь Александра II вспыхнула так громко, что превратилась в главный придворный скандал Дома Романовых. И почему Николай II начинал каждое утро с письма своей жене — даже когда их разделяла всего лишь стена дворца. В стоимость входят салат, горячее блюдо и напиток: бокал вина или безалкогольный напиток Арт-ужин ведёт Дарья Сидорова: гидесса, эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.