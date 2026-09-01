Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по Юсуповскому дворцу. За завтраком проследишь историю рода Юсуповых от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса. Поговоришь о том, почему это семейство стало богаче Романовых и какими талантами обладали его представители. Обсудишь известные на сегодняшний день факты и теории заговора, которыми обросло убийство Распутина. Ты узнаешь светские сплетни, анекдоты Петербурга начала 20 века, бытовые подробности жизни высшего общества. Ты побываешь в домашнем театре Юсуповых, полюбуемся княжеской ложей и сценой, на которой когда-то выступали Фёдор Шаляпин, Полина Виардо и Анна Павлова. Увидишь Мавританскую гостиную — интерьер, которому нет равных по красоте во всём Петербурге. Пройдёшь по библиотеке Юсуповых с собранием редких книг, танцевальному залу, где когда-то собирался весь свет столицы и будуару, в котором Зинаида Юсупова позировала Серову для своего знаменитого портрета. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. Ведущая – Екатерина Повалкина, журналист, искусствовед, специалист в области искусства 19-20 века, гид.