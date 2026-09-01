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Арт-ужин: «Скандальные Романовы»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Экстравагантные выходки, любовные интриги, адюльтеры, разводы, тайные дети, секретные браки…И всё это представители династии, которая 300 лет управляла страной. Благородное семейство буквально сотрясалось от раздоров. Какие-то удавалось замять, какие-то становились достоянием общественности и жадно смаковались главными сплетниками эпохи. Ты тоже окунёшься в мир светских пересудов имперского прошлого и приподнимешь вуаль пристойности, за которой пытались скрыть главные скандалы семейства Романовых. – Узнаешь, почему одного из внуков Николая І объявили сумасшедшим – Вспомнишь балерин и танцовщиц, впорхнувших со сцены в спальни великих князей – Обсудишь тайный брак Александра II – Поговоришь о краже романовских драгоценностей – Коснёшься представителей династии, которым запретили въезжать в страну – Разберёшься в мстительности жены Александра III – Поймёшь, какая из великих княгинь сумела настроить против себя сразу двух императриц – Выяснишь, что за любовная интрига случилась прямо на коронации Николая I, и чем это в итоге обернулось. В скандалах царского семейства будешь разбираться вместе с профессиональным историком, москвоведом, аккредитованным гидом, журналистом и телеведущим Виталием Калашниковым. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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