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Кушать подано! Что и где ел Петербург до Революции: от трактиров до ресторанов

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

6200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За ужином в первом коктейльном баре Российской Империи познакомишься с главными гастролокациями столицы, чтобы представить как ели жители города более 100 лет назад. Какими заведениями был славен гулящий дореволюционный Петербург? Чем потчевали благородную публику? Где находились первый трактир, первый бар и первая веранда имперской столицы? Об это узнаешь на лекции. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и коктейль или безалкогольный напиток. Ведущий: Игорь Греков, политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.

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