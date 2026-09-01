За ужином в первом коктейльном баре Российской Империи познакомишься с главными гастролокациями столицы, чтобы представить как ели жители города более 100 лет назад. Какими заведениями был славен гулящий дореволюционный Петербург? Чем потчевали благородную публику? Где находились первый трактир, первый бар и первая веранда имперской столицы? Об это узнаешь на лекции. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и коктейль или безалкогольный напиток. Ведущий: Игорь Греков, политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.