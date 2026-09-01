Кушать подано! Что и где ел Петербург до Революции: от трактиров до ресторанов
Медведь, Большая Конюшенная улица, 27
Начало:
Завершение:
6200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
За ужином в первом коктейльном баре Российской Империи познакомишься с главными гастролокациями столицы, чтобы представить как ели жители города более 100 лет назад. Какими заведениями был славен гулящий дореволюционный Петербург? Чем потчевали благородную публику? Где находились первый трактир, первый бар и первая веранда имперской столицы? Об это узнаешь на лекции. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и коктейль или безалкогольный напиток. Ведущий: Игорь Греков, политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи