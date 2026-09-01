Полтора часа музыки, которая звучит в ритме вселенной великого кино. «Золотой век Голливуда» — это вечер, где оживает музыка, ставшая голосом целой эпохи. Здесь рядом звучат Синатра и Лана Дель Рей, Мадонна и Мэрилин Монро, мелодии из фильмов «Убить Билла», «Великий Гэтсби» и оскароносная песня «Skyfall» Адель из фильма о Джеймсе Бонде. Каждая песня — как кадр из старого фильма: немного блеска, немного грусти и то самое чувство, когда кажется, что мир остановился на мгновение. Это музыка, с которой мы мечтали, влюблялись и верили в чудо — и теперь она звучит по-настоящему, в живом оркестровом исполнении. Дресс-код — Cocktail Рекомендуют соблюдать дресс-код для поддержания общей изысканной и праздничной атмосферы. Продолжительность 1 час 20 мин.