https://www.mmdm.ru/ Московский международный Дом музыки (ММДМ) – современный центр исполнительских искусств. Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов. В четырех залах комплекса – Светлановском, Камерном, Театральном и Новом – проводятся спектакли и концерты, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации, праздничные шоу и конференции. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
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Комментарии
Дарья18 февраля, 00:22
Уютная атмосфера, разнообразная афиша. Можно приобрести билетик с отличным соотношением цена/качество
Марина2 октября 2025, 01:54
Место отдыха и место силы
Постоянно хожу сюда. В Светлановский. Это место много значит для меня
Татьяна2 августа 2024, 15:32
Люблю всем сердцем ❤
Эльмира12 декабря 2023, 03:01
Хочу пойти
Анастасия11 декабря 2023, 17:16
Всем привет! Кто-нибудь хотел бы пойти на Щелкунчика с Авериным? (Сказка с оркестром 19.12)
Эльмира12 декабря 2023, 11:43
Анастасия, а есть еще варианты на выходных?
Анастасия, я бы с удовольствием сходила
Анастасия17 декабря 2023, 22:06
Эльмира, не смотрела)
Аноним10 декабря 2023, 05:32
всем привет) я бы тоже хотела сходить
Никита22 октября 2023, 18:15
Хочу сходить, кто пойдёт?
Маргарита25 октября 2023, 03:00
Никита, на что сходить? Там много чего разного
Было бы славно побывать здесь ещё раз