Золотой век голливуда

Полтора часа музыки, которая звучит в ритме вселенной великого кино. «Золотой век Голливуда» — это вечер, где оживает музыка, ставшая голосом целой эпохи. Здесь рядом звучат Синатра и Лана Дель Рей,....