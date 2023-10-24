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Московский дом музыки

Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8

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https://www.mmdm.ru/ Московский международный Дом музыки (ММДМ) – современный центр исполнительских искусств. Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов. В четырех залах комплекса – Светлановском, Камерном, Театральном и Новом – проводятся спектакли и концерты, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации, праздничные шоу и конференции. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
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Комментарии

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Софья
05 апреля, 15:44

Было бы славно побывать здесь ещё раз

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Дарья
18 февраля, 00:22

Уютная атмосфера, разнообразная афиша. Можно приобрести билетик с отличным соотношением цена/качество

М
Марина
2 октября 2025, 01:54

Место отдыха и место силы

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Егор
21 сентября 2024, 03:23

Постоянно хожу сюда. В Светлановский. Это место много значит для меня

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Татьяна
2 августа 2024, 15:32

Люблю всем сердцем ❤

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Эльмира
12 декабря 2023, 03:01

Хочу пойти

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Анастасия
11 декабря 2023, 17:16

Всем привет! Кто-нибудь хотел бы пойти на Щелкунчика с Авериным? (Сказка с оркестром 19.12)

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Эльмира
12 декабря 2023, 11:43

Анастасия, а есть еще варианты на выходных?

Л
Лера
16 декабря 2023, 22:17

Анастасия, я бы с удовольствием сходила

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Анастасия
17 декабря 2023, 22:06

Эльмира, не смотрела)

А
Аноним
10 декабря 2023, 05:32

всем привет) я бы тоже хотела сходить

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Никита
22 октября 2023, 18:15

Хочу сходить, кто пойдёт?

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Маргарита
25 октября 2023, 03:00

Никита, на что сходить? Там много чего разного

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