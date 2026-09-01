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Из Нового Света: джаз и европейская музыка на заре XX века

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

К концу XIX века внутри европейской академической музыки назрела революция. Романтическая традиция изжила себя, и композиторы начинают искать принципиально новые звучания и способы организации музыки. Этому способствуют постоянно расширяющиеся культурные горизонты: всемирные выставки, мода на искусство Китая и Японии, индустриальное развитие США. На лекции поговорят о том, как музыка Нового Света повлияла на революцию в Старом, а также о явных и неявных пересечениях двух музыкальных традиций. Главными героями станут Антонин Дворжак, Клод Дебюсси, Морис Равель, Эрик Сати, Игорь Стравинский и Скотт Джоплин. Лектор: Александр Лаврухин — музыкальный и балетный критик, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета на Факультете свободных искусств и наук.

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