К концу XIX века внутри европейской академической музыки назрела революция. Романтическая традиция изжила себя, и композиторы начинают искать принципиально новые звучания и способы организации музыки. Этому способствуют постоянно расширяющиеся культурные горизонты: всемирные выставки, мода на искусство Китая и Японии, индустриальное развитие США. На лекции поговорят о том, как музыка Нового Света повлияла на революцию в Старом, а также о явных и неявных пересечениях двух музыкальных традиций. Главными героями станут Антонин Дворжак, Клод Дебюсси, Морис Равель, Эрик Сати, Игорь Стравинский и Скотт Джоплин. Лектор: Александр Лаврухин — музыкальный и балетный критик, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета на Факультете свободных искусств и наук.