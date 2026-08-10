На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «Молоте ведьм» и о том, как родилась отлаженная машина страха. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.