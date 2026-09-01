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Берлин. Золотые двадцатые

ДУ Иммигрейшн бар, улица Восстания, 24/27Б

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Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции тебя ждёт полное погружение в бурлящую культурную жизнь немецкой столицы времён Веймарской республики: от кабаре и гиперинфляции до кино, литературы и живописи. Берлин 1920-х: город контрастов, эпоха безумных ночных клубов и революционных идей. Ты погрузишься в атмосферу одного из самых динамичных периодов в истории немецкой столицы. Рассмотришь, как, несмотря на унизительное для Германии поражение в Первой мировой войне, Берлин превратился в культурную столицу Европы, став центром искусства, кабаре, киноиндустрии и научных открытий. Лекция раскроет не только богемную сторону эпохи, но и её тёмные грани: политическую нестабильность, гиперинфляцию и подъём радикальных политических движений. Особое внимание будет уделено уникальным явлениям культуры и искусства: экспрессионизму и авангарду. Лектор — Даниил Ведерников: специалист по культуре Германии, профессиональный архитектор, аттестованный экскурсовод и спикер многих образовательных и творческих пространств Петербурга.

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