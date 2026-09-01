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Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согревает. О том, как поддерживать огонь, когда вокруг совсем темень. В планах — дичь, лирика и философские разговоры.
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