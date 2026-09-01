ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Костёр

Кукlab, Смоленская ул., 10

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согревает. О том, как поддерживать огонь, когда вокруг совсем темень. В планах — дичь, лирика и философские разговоры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста