Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согревает. О том, как поддерживать огонь, когда вокруг совсем темень. В планах — дичь, лирика и философские разговоры.