В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Что будет в статье:

В подборке ты найдёшь список аналогов Тиндера — удобных и безопасных приложений для знакомств. Здесь можно найти не только серьёзные отношения, но и друзей и единомышленников. Мы отобрали их по отзывам и протестировали сами.

Лучшие приложения для знакомств в России

Кавёр

Когда появилось: приложение — в 2020 году, знакомства — в 2023.

Охват: знакомства — по всей России; формат «знакомства + афиша» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Кемерово.

Особенности: дейтинг-приложение с афишей необычных событий для свиданий.

Кому подойдёт: взрослым людям, которые ищут настоящие знакомства.

Механика работы: гибкая фильтрация ленты по городу, возрасту, полу, онлайн-статусу и общим интересам.

Безопасность:

Доступ к «Знакомствам» только по подписке;

Все анкеты читают и отсеивают вручную, поэтому здесь обитает только приличный контингент;

Можно самостоятельно заблокировать пользователя.

На главной отображается афиша, а также анкеты новых пользователей.

Другие преимущества:

Можно писать без мэтчей — так будет проще найти компанию на событие;

В афише есть бесплатные события;

Видно, кто из пользователей сейчас онлайн;

У каждого анонса есть кнопка «Хочу пойти», где сразу видно, кто ещё из пользователей собирается на это мероприятие;

Фильтр, показывающий только верифицированных пользователей, — никаких фейков и ботов, только реальные люди;

Если нужен перерыв — всегда можно его взять. В приложении включите режим «Невидимка» и спокойно просматривайте анкеты других пользователей.

Одно нажатие и ты стал невидимкой :)

Минусы:

Афиша есть не во всех городах;

Афиша есть не во всех городах; Нельзя фильтровать анкеты по расстоянию.

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Pure

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2014 году.

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: смешение форматов осознанного дейтинга и поиска сексуального партнёра.

Кому подойдёт: тем, кто ищет вирт, «интригу» на ночь или серьёзные отношения.

Механика работы: лента — длинный список анкет, которым можно ставить лайки. Если случился мэтч, открывается чат. Анкеты можно фильтровать по большому количеству параметров, в том числе 18+.

Примерно так выглядит профиль в приложении

Безопасность:

Можно писать только после мэтча;

Есть сгорающие фото, видео и чаты для «грязных» разговорчиков;

Можно самостоятельно блокировать пользователей;

Нельзя делать скриншоты, которые связаны с нарушением приватности (анкеты, чаты, фотографии):

Вот, что ты увидишь, если попытаешься вынести из приложения что-то «запретное» ;)

Другие преимущества:

Сразу видно тех, чьи вкусны «очень специфичны»;

Видно, кто тебя лайкнул;

Видно, кто из пользователей онлайн;

Игра «Чёртов случай» — случайный чат с незнакомцем в аудио или видео формате.

Минусы:

Нельзя смотреть все разделы приложения для знакомств, пока описание твоего профиля не будет опубликовано в ленте;

Для девушек — вход бесплатный, парни покупают доступ отдельно.

Twinby

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: летом 2023 года.

Охват: Россия.

Особенности: точность подбора анкет зависит от количества пройденных тестов, замена Tinder.

Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения, друзей и просто общение без цели.

Механика работы: искусственный интеллект составляет пары по психотипу. Лента работает по принципу свайпов и мэтчей, а анкеты можно фильтровать по полу, возрасту и расстоянию.

Безопасность:

Можно писать только после мэтча (если только у пользователя нет платного расширения);

Обозначены возможные «красные» флаги в отношениях с потенциальным собеседником;

Можно самостоятельно заблокировать пользователя.

Другие преимущества:

После мэтча можно познакомиться ближе через карточные игры — от хобби до вопросов 18+;

В каждой анкете указана цель знакомства;

Есть развёрнутый анализ совместимости с другим пользователем:

Минус: можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же).

Boo

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2003 году.

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: дейтинг-сервис с функциями соцсетей.

Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения или друзей. Не подходит для кратковременных знакомств или свиданий без обязательств.

Механика работы: после регистрации надо прийти тест на тип личности. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно подписываться на других пользователей, ставить лайки, а ещё выкладывать посты в своём профиле.

Boo группирует анкеты по результатам теста, интересам и целям знакомства.

Безопасность:

Нельзя писать без мэтча;

Можно смотреть, кто заходил в твой профиль.

Другие преимущества:

Есть Boo-Вселенные — открытые обсуждения на разные темы:

Есть сайт для знакомств, на который можно зайти с ПК;

Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;

Можно брать платные услуги за виртуальные монеты приложения, а не реальные деньги. Получать монеты можно за прохождение квестов.

Минусы:

Есть пользователи младше 18 лет;

Некоторые базовые функции, например, начать общение, надо активировать за монеты.

Flero

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в ноябре 2023 года.

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: всесторонний психологический анализ.

Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения, друзей, бизнес-партнёров, собеседников для языковой практики.

Механика работы: ИИ определяет совместимость на основе психологических тестов. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно самостоятельно фильтровать анкеты других пользователей по полу, удалённости, цели знакомства.

Безопасность:

Можно писать только с мэтчем;

Есть добровольное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям.

Другие преимущества:

Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;

Видно, кто из пользователей онлайн;

Можно рассчитать совместимость с уже знакомым человеком (чем больше ты о нём знаешь, ты точнее будет результат);

Можно свайпнуть назад.

Минусы:

Ограниченный по времени просмотр ленты;

Можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же).

VK Знакомства

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2021 году.

Охват: Россия.

Особенности: синхронизация с VK-страницей.

Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения и новых друзей, но не хочет тратить много времени на заполнение профиля.

Механика работы: регистрация через VK ID. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно фильтровать анкеты по полу, возрасту и радиусу поиска. Есть отдельный раздел «Подборки» для поиска по интересам:

В «Подборках» есть своя лента анкет с учётом выбранных направлений

Безопасность:

Есть режим «Ночных чатов» для анонимных бесед со случайным собеседником с 20:00 до 06:00 по местному времени;

Можно скрыть анкету от людей из черного списка и друзей во ВКонтакте;

Верификация профиля с помощью камеры. Анкета с галочкой принадлежит реальному человеку;

Нельзя пересылать URL-ссылку чужого профиля.

Другие преимущества:

В чате есть список вопросов, который поможет завязать беседу;

Видно, кто из пользователей онлайн;

Видно всю информацию о другом пользователе без ограничений.

Минусы:

Две ленты – обычная и поиск по интересам;

Если собеседник отзывает свой лайк, то диалог с ним теряется;

Небольшой бесплатный функционал.

Fitil

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в ноябре 2023 года.

Охват: Москва и Санкт-Петербург.

Особенности: афиша мероприятий и знакомства вживую.

Кому подойдёт: тем, кто ищет серьёзные отношения и предпочитает живое общение.

Механика работы: при регистрации необходимо пройти тест на тип личности. Есть лента в виде длинного списка, анкеты можно фильтровать по возрасту и росту. Общаться онлайн без посещения событий из афиши можно только с помощью платного запроса.

Чтобы пообщаться вживую, надо выбрать мероприятие из афиши, познакомиться не нём с другими участниками, а после живой встречи откроется чат для общения.

Безопасность:

Все события — групповые, что обеспечит комфортную и безопасную обстановку;

Общение в чате — только после знакомства в живую;

Тест отсеивает людей в браке, психологически-нестабильных, агрессивных и т.д.

Другие преимущества:

Модераторы Fitil сами планируют и курируют мероприятия;

В приложении сразу видно, кто идёт на событие и с кем есть совместимость;

Есть офлайн и онлайн-события;

Есть подробный анализ совместимости с другими пользователями.

Минусы:

Работает только в двух городах;

Нет бесплатных мероприятий;

Небольшая афиша.

InParty

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Особенности: приложение для знакомств по интересам с функцией социальной сети, антидейтинг.

Охват: Россия.

Кому подойдёт: тем, кто ищет друзей, единомышленников или просто общение.

Механика работы: есть два больших раздела «Встретиться» и «Пообщаться».

Встретиться можно с людьми из твоего города через «Общие интересы». Там сами пользователи бросают клич и собирают компании. В этом разделе также есть афиша города.

Раздел «Пообщаться» — для общения онлайн.

Безопасность:

Приложение для знакомств использует ИИ для верификации пользователей;

Есть дополнительное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям;

Приглашать и собирать компанию могут только верифицированные пользователи;

Можно блокировать другого пользователя самостоятельно.

Другие преимущества:

В афише есть бесплатные мероприятия;

Можно искать компанию по полу, например, только девушек;

Видны цели знакомств других пользователей.

Минусы:

В афише нет фильтра по направлениям и возрастному ограничению;

Активность в выбранном городе напрямую зависит от самих пользователей;

Нельзя найти компанию на конкретное событие из афиши.

Чтобы не запутаться, смотри все ключевые моменты, связанные с безопасностью, в сводной таблице:

Вот такой список лучшие приложения для знакомств. Согласись, адекватные аналоги Тиндеру? А в «кавровой» афише тебя ждёт много идей, куда сходить в первую встречу и где организовать крутое свидание.