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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Что будет в статье:

  1. - Лучшие приложения для знакомств в России
  2. - Кавёр
  3. - Pure
  4. - Twinby 
  5. - Boo
  6. - Flero
  7. - VK Знакомства 
  8. - Fitil
  9. - InParty

В подборке ты найдёшь список аналогов Тиндера — удобных и безопасных приложений для знакомств. Здесь можно найти не только серьёзные отношения, но и друзей и единомышленников. Мы отобрали их по отзывам и протестировали сами.  

Лучшие приложения для знакомств в России

Кавёр

Когда появилось: приложение — в 2020 году, знакомства — в 2023. 

Охват: знакомства — по всей России; формат «знакомства + афиша» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Кемерово. 

Особенности:  дейтинг-приложение с афишей необычных событий для свиданий.

Кому подойдёт: взрослым людям, которые ищут настоящие знакомства.

Механика работы: гибкая фильтрация ленты по городу, возрасту, полу, онлайн-статусу и общим интересам. 

Безопасность:  

  • Доступ к «Знакомствам» только по подписке;
  • Все анкеты читают и отсеивают вручную, поэтому здесь обитает только приличный контингент;
  • Можно самостоятельно заблокировать пользователя.
На главной отображается афиша, а также анкеты новых пользователей.

Другие преимущества:

  • Можно писать без мэтчей — так будет проще найти компанию на событие;
  • В афише есть бесплатные события;
  • Видно, кто из пользователей сейчас онлайн;
  • У каждого анонса есть кнопка «Хочу пойти», где сразу видно, кто ещё из пользователей собирается на это мероприятие;
  • Фильтр, показывающий только верифицированных пользователей, — никаких фейков и ботов, только реальные люди;
  • Если нужен перерыв — всегда можно его взять. В приложении включите режим «Невидимка» и спокойно просматривайте анкеты других пользователей.
Одно нажатие и ты стал невидимкой :)

Минусы:

  • Афиша есть не во всех городах;
  • Нельзя фильтровать анкеты по расстоянию.

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Pure

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2014 году. 

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: смешение форматов осознанного дейтинга и поиска сексуального партнёра.

Кому подойдёт: тем, кто ищет вирт, «интригу» на ночь или серьёзные отношения. 

Механика работы: лента — длинный список анкет, которым можно ставить лайки. Если случился мэтч, открывается чат. Анкеты можно фильтровать по большому количеству параметров, в том числе 18+.

Примерно так выглядит профиль в приложении 

Безопасность

  • Можно писать только после мэтча;
  • Есть сгорающие фото, видео и чаты для «грязных» разговорчиков;
  • Можно самостоятельно блокировать пользователей;
  • Нельзя делать скриншоты, которые связаны с нарушением приватности (анкеты, чаты, фотографии):
Вот, что ты увидишь, если попытаешься вынести из приложения что-то «запретное» ;)

Другие преимущества:

  • Сразу видно тех, чьи вкусны «очень специфичны»;
  • Видно, кто тебя лайкнул;
  • Видно, кто из пользователей онлайн;
  • Игра «Чёртов случай» — случайный чат с незнакомцем в аудио или видео формате.

Минусы

  • Нельзя смотреть все разделы приложения для знакомств, пока описание твоего профиля не будет опубликовано в ленте;
  • Для девушек — вход бесплатный, парни покупают доступ отдельно. 

Twinby 

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: летом 2023 года. 

Охват: Россия.

Особенности: точность подбора анкет зависит от количества пройденных тестов, замена Tinder.  

Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения, друзей и просто общение без цели.  

Механика работы:  искусственный интеллект составляет пары по психотипу. Лента работает по принципу свайпов и мэтчей, а анкеты можно фильтровать по полу, возрасту и расстоянию.  

Безопасность

  • Можно писать только после мэтча (если только у пользователя нет платного расширения);
  • Обозначены возможные «красные» флаги в отношениях с потенциальным собеседником;
  • Можно самостоятельно заблокировать пользователя.

Другие преимущества:

  • После мэтча можно познакомиться ближе через карточные игры — от хобби до вопросов 18+;
  • В каждой анкете указана цель знакомства;
  • Есть развёрнутый анализ совместимости с другим пользователем:

Минус: можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же). 

Boo

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2003 году. 

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: дейтинг-сервис с функциями соцсетей. 

Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения или друзей. Не подходит для кратковременных знакомств или свиданий без обязательств. 

Механика работы: после регистрации надо прийти тест на тип личности. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно подписываться на других пользователей, ставить лайки, а ещё выкладывать посты в своём профиле.  

Boo группирует анкеты по результатам теста, интересам и целям знакомства. 

Безопасность:

  • Нельзя писать без мэтча;
  • Можно смотреть, кто заходил в твой профиль.

Другие преимущества:

  • Есть Boo-Вселенные — открытые обсуждения на разные темы: 
  • Есть сайт для знакомств, на который можно зайти с ПК;
  • Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;
  • Можно брать платные услуги за виртуальные монеты приложения, а не реальные деньги. Получать монеты можно за прохождение квестов.

Минусы: 

  • Есть пользователи младше 18 лет;
  • Некоторые базовые функции, например, начать общение, надо активировать за монеты.  

Flero

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в ноябре 2023 года.  

Охват: знакомства по всему миру.

Особенности: всесторонний психологический анализ.  

Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения, друзей, бизнес-партнёров, собеседников для языковой практики.  

Механика работы: ИИ определяет совместимость на основе психологических тестов. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно самостоятельно фильтровать анкеты других пользователей по полу, удалённости, цели знакомства. 

Безопасность:

  • Можно писать только с мэтчем;
  • Есть добровольное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям.

Другие преимущества:

  • Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;
  • Видно, кто из пользователей онлайн;
  • Можно рассчитать совместимость с уже знакомым человеком (чем больше ты о нём знаешь, ты точнее будет результат);
  • Можно свайпнуть назад.

Минусы: 

  • Ограниченный по времени просмотр ленты;
  • Можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же).

VK Знакомства 

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в 2021 году.  

Охват: Россия. 

Особенности: синхронизация с VK-страницей.

Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения и новых друзей, но не хочет тратить много времени на заполнение профиля. 

Механика работы: регистрация через VK ID. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно фильтровать анкеты по полу, возрасту и радиусу поиска. Есть отдельный раздел «Подборки» для поиска по интересам:

В «Подборках» есть своя лента анкет с учётом выбранных направлений

Безопасность: 

  • Есть режим «Ночных чатов» для анонимных бесед со случайным собеседником с 20:00 до 06:00 по местному времени; 
  • Можно скрыть анкету от людей из черного списка и друзей во ВКонтакте;
  • Верификация профиля с помощью камеры. Анкета с галочкой принадлежит реальному человеку;
  • Нельзя пересылать URL-ссылку чужого профиля.  

Другие преимущества:

  • В чате есть список вопросов, который поможет завязать беседу;
  • Видно, кто из пользователей онлайн;
  • Видно всю информацию о другом пользователе без ограничений. 

Минусы: 

  • Две ленты – обычная и поиск по интересам;
  • Если собеседник отзывает свой лайк, то диалог с ним теряется;
  • Небольшой бесплатный функционал. 

Fitil

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Когда появилось: в ноябре 2023 года.  

Охват: Москва и Санкт-Петербург.

Особенности: афиша мероприятий и знакомства вживую. 

Кому подойдёт: тем, кто ищет серьёзные отношения и предпочитает живое общение.  

Механика работы: при регистрации необходимо пройти тест на тип личности. Есть лента в виде длинного списка, анкеты можно фильтровать по возрасту и росту. Общаться онлайн без посещения событий из афиши можно только с помощью платного запроса. 

Чтобы пообщаться вживую, надо выбрать мероприятие из афиши, познакомиться не нём с другими участниками, а после живой встречи откроется чат для общения. 

Безопасность: 

  • Все события — групповые, что обеспечит комфортную и безопасную обстановку;
  • Общение в чате — только после знакомства в живую;
  • Тест отсеивает людей в браке, психологически-нестабильных, агрессивных и т.д.

Другие преимущества:

  • Модераторы Fitil сами планируют и курируют мероприятия;
  • В приложении сразу видно, кто идёт на событие и с кем есть совместимость;
  • Есть офлайн и онлайн-события;
  • Есть подробный анализ совместимости с другими пользователями.

Минусы:

  • Работает только в двух городах;
  • Нет бесплатных мероприятий;
  • Небольшая афиша.

InParty

Информация актуальна на апрель 2024 года.

Особенности: приложение для знакомств по интересам с функцией социальной сети, антидейтинг.

Охват: Россия.  

Кому подойдёт: тем, кто ищет друзей, единомышленников или просто общение. 

Механика работы: есть два больших раздела «Встретиться» и «Пообщаться». 

Встретиться можно с людьми из твоего города через «Общие интересы». Там сами пользователи бросают клич и собирают компании. В этом разделе также есть афиша города.  

Раздел «Пообщаться» — для общения онлайн.  

Безопасность

  • Приложение для знакомств использует ИИ для верификации пользователей;
  • Есть дополнительное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям;
  • Приглашать и собирать компанию могут только верифицированные пользователи;
  • Можно блокировать другого пользователя самостоятельно.

Другие преимущества:

  • В афише есть бесплатные мероприятия;
  • Можно искать компанию по полу, например, только девушек;
  • Видны цели знакомств других пользователей. 

Минусы

  • В афише нет фильтра по направлениям и возрастному ограничению;
  • Активность в выбранном городе напрямую зависит от самих пользователей;
  • Нельзя найти компанию на конкретное событие из афиши. 

Чтобы не запутаться, смотри все ключевые моменты, связанные с безопасностью, в сводной таблице:

Вот такой список лучшие приложения для знакомств. Согласись, адекватные аналоги Тиндеру? А в «кавровой» афише тебя ждёт много идей, куда сходить в первую встречу и где организовать крутое свидание

Что есть в статье:

  1. Лучшие приложения для знакомств в России
  2. Кавёр
  3. Pure
  4. Twinby 
  5. Boo
  6. Flero
  7. VK Знакомства 
  8. Fitil
  9. InParty

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