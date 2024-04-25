В подборке ты найдёшь список аналогов Тиндера — удобных и безопасных приложений для знакомств. Здесь можно найти не только серьёзные отношения, но и друзей и единомышленников. Мы отобрали их по отзывам и протестировали сами.
Лучшие приложения для знакомств в России
Кавёр
Когда появилось: приложение — в 2020 году, знакомства — в 2023.
Охват: знакомства — по всей России; формат «знакомства + афиша» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Кемерово.
Особенности: дейтинг-приложение с афишей необычных событий для свиданий.
Кому подойдёт: взрослым людям, которые ищут настоящие знакомства.
Механика работы: гибкая фильтрация ленты по городу, возрасту, полу, онлайн-статусу и общим интересам.
Безопасность:
- Доступ к «Знакомствам» только по подписке;
- Все анкеты читают и отсеивают вручную, поэтому здесь обитает только приличный контингент;
- Можно самостоятельно заблокировать пользователя.
Другие преимущества:
- Можно писать без мэтчей — так будет проще найти компанию на событие;
- В афише есть бесплатные события;
- Видно, кто из пользователей сейчас онлайн;
- У каждого анонса есть кнопка «Хочу пойти», где сразу видно, кто ещё из пользователей собирается на это мероприятие;
- Фильтр, показывающий только верифицированных пользователей, — никаких фейков и ботов, только реальные люди;
- Если нужен перерыв — всегда можно его взять. В приложении включите режим «Невидимка» и спокойно просматривайте анкеты других пользователей.
Минусы:
- Афиша есть не во всех городах;
- Нельзя фильтровать анкеты по расстоянию.
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Pure
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: в 2014 году.
Охват: знакомства по всему миру.
Особенности: смешение форматов осознанного дейтинга и поиска сексуального партнёра.
Кому подойдёт: тем, кто ищет вирт, «интригу» на ночь или серьёзные отношения.
Механика работы: лента — длинный список анкет, которым можно ставить лайки. Если случился мэтч, открывается чат. Анкеты можно фильтровать по большому количеству параметров, в том числе 18+.
Безопасность:
- Можно писать только после мэтча;
- Есть сгорающие фото, видео и чаты для «грязных» разговорчиков;
- Можно самостоятельно блокировать пользователей;
- Нельзя делать скриншоты, которые связаны с нарушением приватности (анкеты, чаты, фотографии):
Другие преимущества:
- Сразу видно тех, чьи вкусны «очень специфичны»;
- Видно, кто тебя лайкнул;
- Видно, кто из пользователей онлайн;
- Игра «Чёртов случай» — случайный чат с незнакомцем в аудио или видео формате.
Минусы:
- Нельзя смотреть все разделы приложения для знакомств, пока описание твоего профиля не будет опубликовано в ленте;
- Для девушек — вход бесплатный, парни покупают доступ отдельно.
Twinby
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: летом 2023 года.
Охват: Россия.
Особенности: точность подбора анкет зависит от количества пройденных тестов, замена Tinder.
Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения, друзей и просто общение без цели.
Механика работы: искусственный интеллект составляет пары по психотипу. Лента работает по принципу свайпов и мэтчей, а анкеты можно фильтровать по полу, возрасту и расстоянию.
Безопасность:
- Можно писать только после мэтча (если только у пользователя нет платного расширения);
- Обозначены возможные «красные» флаги в отношениях с потенциальным собеседником;
- Можно самостоятельно заблокировать пользователя.
Другие преимущества:
- После мэтча можно познакомиться ближе через карточные игры — от хобби до вопросов 18+;
- В каждой анкете указана цель знакомства;
- Есть развёрнутый анализ совместимости с другим пользователем:
Минус: можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же).
Boo
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: в 2003 году.
Охват: знакомства по всему миру.
Особенности: дейтинг-сервис с функциями соцсетей.
Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения или друзей. Не подходит для кратковременных знакомств или свиданий без обязательств.
Механика работы: после регистрации надо прийти тест на тип личности. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно подписываться на других пользователей, ставить лайки, а ещё выкладывать посты в своём профиле.
Безопасность:
- Нельзя писать без мэтча;
- Можно смотреть, кто заходил в твой профиль.
Другие преимущества:
- Есть Boo-Вселенные — открытые обсуждения на разные темы:
- Есть сайт для знакомств, на который можно зайти с ПК;
- Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;
- Можно брать платные услуги за виртуальные монеты приложения, а не реальные деньги. Получать монеты можно за прохождение квестов.
Минусы:
- Есть пользователи младше 18 лет;
- Некоторые базовые функции, например, начать общение, надо активировать за монеты.
Flero
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: в ноябре 2023 года.
Охват: знакомства по всему миру.
Особенности: всесторонний психологический анализ.
Кому подойдёт: тем, кто ищет романтические отношения, друзей, бизнес-партнёров, собеседников для языковой практики.
Механика работы: ИИ определяет совместимость на основе психологических тестов. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно самостоятельно фильтровать анкеты других пользователей по полу, удалённости, цели знакомства.
Безопасность:
- Можно писать только с мэтчем;
- Есть добровольное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям.
Другие преимущества:
- Платный виртуальный помощник посоветует, как начать общение;
- Видно, кто из пользователей онлайн;
- Можно рассчитать совместимость с уже знакомым человеком (чем больше ты о нём знаешь, ты точнее будет результат);
- Можно свайпнуть назад.
Минусы:
- Ограниченный по времени просмотр ленты;
- Можно узнать столько информации о других, сколько указано в твоём профиле (например, если у тебя одна фотография, то и в чужих анкетах ты увидишь столько же).
VK Знакомства
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: в 2021 году.
Охват: Россия.
Особенности: синхронизация с VK-страницей.
Кому подойдёт: тем, кто ищет отношения и новых друзей, но не хочет тратить много времени на заполнение профиля.
Механика работы: регистрация через VK ID. В ленте есть свайпы и мэтчи. Можно фильтровать анкеты по полу, возрасту и радиусу поиска. Есть отдельный раздел «Подборки» для поиска по интересам:
Безопасность:
- Есть режим «Ночных чатов» для анонимных бесед со случайным собеседником с 20:00 до 06:00 по местному времени;
- Можно скрыть анкету от людей из черного списка и друзей во ВКонтакте;
- Верификация профиля с помощью камеры. Анкета с галочкой принадлежит реальному человеку;
- Нельзя пересылать URL-ссылку чужого профиля.
Другие преимущества:
- В чате есть список вопросов, который поможет завязать беседу;
- Видно, кто из пользователей онлайн;
- Видно всю информацию о другом пользователе без ограничений.
Минусы:
- Две ленты – обычная и поиск по интересам;
- Если собеседник отзывает свой лайк, то диалог с ним теряется;
- Небольшой бесплатный функционал.
Fitil
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Когда появилось: в ноябре 2023 года.
Охват: Москва и Санкт-Петербург.
Особенности: афиша мероприятий и знакомства вживую.
Кому подойдёт: тем, кто ищет серьёзные отношения и предпочитает живое общение.
Механика работы: при регистрации необходимо пройти тест на тип личности. Есть лента в виде длинного списка, анкеты можно фильтровать по возрасту и росту. Общаться онлайн без посещения событий из афиши можно только с помощью платного запроса.
Чтобы пообщаться вживую, надо выбрать мероприятие из афиши, познакомиться не нём с другими участниками, а после живой встречи откроется чат для общения.
Безопасность:
- Все события — групповые, что обеспечит комфортную и безопасную обстановку;
- Общение в чате — только после знакомства в живую;
- Тест отсеивает людей в браке, психологически-нестабильных, агрессивных и т.д.
Другие преимущества:
- Модераторы Fitil сами планируют и курируют мероприятия;
- В приложении сразу видно, кто идёт на событие и с кем есть совместимость;
- Есть офлайн и онлайн-события;
- Есть подробный анализ совместимости с другими пользователями.
Минусы:
- Работает только в двух городах;
- Нет бесплатных мероприятий;
- Небольшая афиша.
InParty
Информация актуальна на апрель 2024 года.
Особенности: приложение для знакомств по интересам с функцией социальной сети, антидейтинг.
Охват: Россия.
Кому подойдёт: тем, кто ищет друзей, единомышленников или просто общение.
Механика работы: есть два больших раздела «Встретиться» и «Пообщаться».
Встретиться можно с людьми из твоего города через «Общие интересы». Там сами пользователи бросают клич и собирают компании. В этом разделе также есть афиша города.
Раздел «Пообщаться» — для общения онлайн.
Безопасность:
- Приложение для знакомств использует ИИ для верификации пользователей;
- Есть дополнительное подтверждение профиля с помощью камеры. Анкеты с галочками точно принадлежат реальным людям;
- Приглашать и собирать компанию могут только верифицированные пользователи;
- Можно блокировать другого пользователя самостоятельно.
Другие преимущества:
- В афише есть бесплатные мероприятия;
- Можно искать компанию по полу, например, только девушек;
- Видны цели знакомств других пользователей.
Минусы:
- В афише нет фильтра по направлениям и возрастному ограничению;
- Активность в выбранном городе напрямую зависит от самих пользователей;
- Нельзя найти компанию на конкретное событие из афиши.
Чтобы не запутаться, смотри все ключевые моменты, связанные с безопасностью, в сводной таблице:
Вот такой список лучшие приложения для знакомств. Согласись, адекватные аналоги Тиндеру? А в «кавровой» афише тебя ждёт много идей, куда сходить в первую встречу и где организовать крутое свидание.