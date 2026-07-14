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От шахмат до ДнД: «застольные» игры

Иногда, чтобы глотнуть адреналина и веселья, не нужно выходить за порог: достаточно устроиться за столом.

Что будет в статье:

  1. - Шахматы
  2. - ДнД и иже
  3. - Сессионки
  4. - Спортивное
  5. - На осознанность

Летом все только и делают, что советуют активности: побегай, поплавай, отнеси кольцо в Мордор. Доколе? Неужели без бьющего рекорды шагомера и долгих вылазок в леса, полные комаров, нельзя классно провести время? Можно! Более того, ты можешь огненно затусить буквально сидя за столом. 

Собрали для тебя все виды настольных игр: от трендовых нынче шахмат до ДнД и мини-футбола. Можешь ломать голову над хитроумным ходом, прыгать, отбивая подачи соперника, а то и вовсе ввязаться в магическое приключение — выбирай!

Шахматы

Сейчас эта игра переживает настоящий Ренессанс и число её поклонников растёт в геометрической прогрессии. Не удивительно: шахматы легки в освоении, но при этом зубодробительно вариативны. С каждым новым соперником тебе придётся разрабатывать новую тактику и придумывать новые хитрости. А ещё всегда можно найти партнёра своего уровня — каким бы этот уровень ни был.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

ДнД и иже

Строго говоря, ДнД — только одна из систем настольных игр наряду с «Миром Тьмы», «Зовом Ктулху» и другими. Часто под этой аббревиатурой понимают все настольные игры с достаточно сложными правилами, дайсами и карточками, мы не будем занудствовать. У таких игр есть определённый порог вхождения, так что в первый раз далеко не всё будет понятно. Но дело того стоит: в награду ты получишь отыгрыш.

Если реальность поднадоела и хочется чада кутежа (не вставая из-за стола, разумеется) — присоединяйся к другим приключенцам. 

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Сессионки

«Мафия», «Взрывные котята», «Го», «Каркассон» и сотни других игр, которые легко освоить и которые не сожрут все твои выходные (тут мы с лёгким укором смотрим на пункт выше). 

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Спортивное

Если кто-то скажет, что активно проводить время у стола невозможно — просто покажи ему эти события. Здесь можно напрыгаться вволю, отбивая чужие удары, и устать как после хорошей тренировки. А ещё — пропустить стаканчик чего-нибудь освежающего между партиями и поболтать с остальными участниками.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

На осознанность

Игры — хороший способ ярко и безопасно проявляться, раскрывая те грани, которые остаются в тени в обычной жизни. Не удивительно, что они стали удобным инструментом для психологических разборов и анализа жизненных ситуаций. Так что поиграть можно не только ради веселья и общения, но и ради нового взгляда на происходящее вокруг.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Кстати, настольные игры — отличный способ знакомиться. Никто никуда от стола не убегает: можно присмотреться и набраться смелости для первой фразы. Пользуйся возможностью! ;-)

Что есть в статье:

  1. Шахматы
  2. ДнД и иже
  3. Сессионки
  4. Спортивное
  5. На осознанность

Комментарии

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Гриша
21 июля, 11:59

после того, как уходишь от алкоголя > открывается мир настольных игр для совместного времяпрепровождения ))

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Тина
16 июля, 11:21

Признаюсь честно, захотелось)) люди, которые считают настолки скучными, вы кто?)) Возможно, моя любовь к ним сформирована бесконечными играми в шашки и картишки с дедом🤔

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