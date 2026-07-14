От шахмат до ДнД: «застольные» игры

Иногда, чтобы глотнуть адреналина и веселья, не нужно выходить за порог: достаточно устроиться за столом.

Летом все только и делают, что советуют активности: побегай, поплавай, отнеси кольцо в Мордор. Доколе? Неужели без бьющего рекорды шагомера и долгих вылазок в леса, полные комаров, нельзя классно провести время? Можно! Более того, ты можешь огненно затусить буквально сидя за столом.

Собрали для тебя все виды настольных игр: от трендовых нынче шахмат до ДнД и мини-футбола. Можешь ломать голову над хитроумным ходом, прыгать, отбивая подачи соперника, а то и вовсе ввязаться в магическое приключение — выбирай!

Шахматы

Сейчас эта игра переживает настоящий Ренессанс и число её поклонников растёт в геометрической прогрессии. Не удивительно: шахматы легки в освоении, но при этом зубодробительно вариативны. С каждым новым соперником тебе придётся разрабатывать новую тактику и придумывать новые хитрости. А ещё всегда можно найти партнёра своего уровня — каким бы этот уровень ни был.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

ДнД и иже

Строго говоря, ДнД — только одна из систем настольных игр наряду с «Миром Тьмы», «Зовом Ктулху» и другими. Часто под этой аббревиатурой понимают все настольные игры с достаточно сложными правилами, дайсами и карточками, мы не будем занудствовать. У таких игр есть определённый порог вхождения, так что в первый раз далеко не всё будет понятно. Но дело того стоит: в награду ты получишь отыгрыш.

Если реальность поднадоела и хочется чада кутежа (не вставая из-за стола, разумеется) — присоединяйся к другим приключенцам.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Сессионки

«Мафия», «Взрывные котята», «Го», «Каркассон» и сотни других игр, которые легко освоить и которые не сожрут все твои выходные (тут мы с лёгким укором смотрим на пункт выше).

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Спортивное

Если кто-то скажет, что активно проводить время у стола невозможно — просто покажи ему эти события. Здесь можно напрыгаться вволю, отбивая чужие удары, и устать как после хорошей тренировки. А ещё — пропустить стаканчик чего-нибудь освежающего между партиями и поболтать с остальными участниками.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

На осознанность

Игры — хороший способ ярко и безопасно проявляться, раскрывая те грани, которые остаются в тени в обычной жизни. Не удивительно, что они стали удобным инструментом для психологических разборов и анализа жизненных ситуаций. Так что поиграть можно не только ради веселья и общения, но и ради нового взгляда на происходящее вокруг.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Кстати, настольные игры — отличный способ знакомиться. Никто никуда от стола не убегает: можно присмотреться и набраться смелости для первой фразы. Пользуйся возможностью! ;-)