Погружение в мир тайн, интриг и острых ощущений. Где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию, плавно перетекающие в эпичную борьбу за власть над кольцом всевластия Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачивать тактическое мышление в веселом антураже . Это уникальная городская Мафия в стиле фильмов и легенд — с атрибутикой Гарри Поттера, Звёздные войны, Властелин колец Что тебя ждёт: • Живая, продуманная Мафия интриги и неожиданные повороты • Уютный зал, кальяны и бар • Меню на любой вкус — можно успеть поужинать до игр • Тёплая атмосфера, море смеха и драматизма • Костюмы не нужны Бонусы: • Постоянным игрокам — эксклюзивные кастомизированные маски с игровым именем • 50% скидка при первом посещении • «Приведи новенького» — за каждого новичка — 50% скидка на вечер Когда и где: Москва Восток: Вторник, Четверг и Суббота, (с 19:00 по желанию — до закрытия заведения) Москва Юг: Среда, Пятница, Воскресенье (с 19:00 по желанию — до закрытия заведения) Все подробности в тг-канале организатора.