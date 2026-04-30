Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе предстоит стать частью команды мирных жителей или мафии, прокачать свои навыки в общении, умении убеждать и слушать других. Мафия — это игра где правила объясняются за 5 минут, а дальше только практика. Игра отличная возможность не только развлечься, но и протестировать свои аналитические способности и навыки общения. Неважно, опытный ли ты игрок или новичок — главное, чтобы ты пришёл с хорошим настроением и желанием приятно провести время. Тебя ждёт: — возможность пообщаться и познакомиться с новыми людьми; — интересные напитки и вкусные закуски, которые создадут атмосферу приятного времяпровождения. Игры проводят каждую среду в 19:30.