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Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?

Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.

Что будет в статье:

  1. - Punk Fiction
  2. - Pravda
  3. - Смена 2.0
  4. - RNDM
  5. - Мотыга Йети Бар
  6. - Chago
  7. - Everland
  8. - Хеппи Энд
  9. - The Last Bar
  10. - Yauza
  11. - Лебединое озеро
  12. - Zorka
  13. - If
  14. - Restaraunt by Deep Fried Friends 
  15. - ДК «Альфа Кристалл»
  16. - Dex
  17. - Substance

Вечеринки — это не только про громкую музыку и толпу. Это про атмосферу, в которой хочется оставаться, и про людей, с которыми хочется разделить этот вечер. Мы собрали места, где решает только одно: хочется ли тебе танцевать до утра.

А сами вечеринки — смотри здесь. Обещаем, даже искушённые найдут, чем себя занять ;)

Волшебное племя х Тре.угольник (Magic Tribe x Tri.angle)
Волшебное племя х Тре.угольник (Magic Tribe x Tri.angle)

Ночь двух лейблов. Come Closer (aka Mike Spirit + Asaga) Anjei Spy.Der Redoblue...

Made in Bali, Пушкинская набережная, 6

от 0₽

Струнное световое шоу: саундтреки
Струнное световое шоу: саундтреки

Драйв, живой звук и легендарные композиции. Феерия, красота, профессионализм и э...

Сплетни Бар by Anna Asti, улица Кузнецкий Мост, 3с2

от 1500₽

Зорька
Зорька

В эту ночь в одном лайнапе встречаются несколько поколений московской электронно...

Zorka Panoramic Terrace & Bar

от 3500₽

Верните мне мой 2007
Верните мне мой 2007

Вечеринка-портал в 2007, где гостей приглашаются на премию МТВ танцевать под люб...

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Бесплатно

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

Лето попрощалось ещё на последних неделях августа, но по-московски — из него при...

Yauza

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...

Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все ...

Community Moscow

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Большая ночная вечеринка в эстетике готического гламура, вампирской роскоши и ве...

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай

В рамках мероприятия выступят 9 артистов из-за рубежа, а также пройдут шоукейсы ...

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по
Dex

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

Непринуждённая атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зо...

Pravda

от 1400₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой...

Дом культур

990₽

Sigma — 3 года
Популярное
Выбор редакции
Sigma — 3 года

Мультижанровый фестиваль электронной музыки, который объединяет хедлайнеров лока...

c
по
Dex

от 1500₽

Punk Fiction

Скейт-бар с веганской кухней, разнообразным пивом и площадкой для катания на скейтах. Здесь проводят вечеринки, концерты и жаркий стендап. 

Pravda

Популярный ночной клуб в Москве, да ещё и расположенный вдали от жилых домов — здесь звук выкручивают на максимум в любое время суток. Танцпол вмещает до 700 человек, так что спокойно приводи друзей на регулярные концерты и ночные рейвы.

Смена 2.0

Если тебе слегка за 20 (а может, и не слегка) — пора хватать рюкзак. Тебе ко второй — ко второй смене!

RNDM

Клуб с андеграундными вечеринками российских и западных диджеев. В динамиках — синти-поп, диско, техно, регги и хаус. Настроение дополнят коктейли на настойках и горячий алкоголь.

Мотыга Йети Бар

Бар с отличным выбором пива и уютной обстановкой. Если ты не фанат техно, эмбиента илииндастриала — самое время познакомиться и с такой музыкой.

Chago

Бар с андеграундным корейским вайбом. Азиатская еда, бильярд, классные диджей-сеты. Чего ещё желать?

Everland

Место для необычного отдыха с киберспортивным вайбом. Мощные компьютеры, кальяны и куча настолок ждут тебя.

Хеппи Энд

Коктейльный бар с шумными вечеринками в ярких розово-жёлтых интерьерах. Внутри: компактное кухонное меню и барная карта с авторскими коктейлями.

The Last Bar

Аутентичный коктейльный бар с диджей-сетами и верандой. Здесь создали концептуальное меню, объединяющее тщательно отобранные винные позиции, коктейли с необычными ингредиентами и кухню, адаптированную к ярким сочетаниям. Уверены, вкусовой мэтч тебе обеспечен.

Yauza

Гастрономическая жемчужина с модными вечеринками. Разместиться здесь можно где угодно: на мягких диванах у камина, на игривых креслах-мешках в лаунж-зоне или на низких креслах на открытой террасе во дворе — мест хватит на всех. Настроение здесь неизменно курортное: диджеи играют даже по будням.

Лебединое озеро

На берегу пруда, среди лебедей и зелени, ждёт бар, который живёт по двум правилам: днём — уют, ночью — драйв. Круглый бассейн, дымные кальяны и меню, где правит Таиланд.

Zorka

Клуб с летней террасой, расположенной на красивом видовом пространстве столицы — на Воробьёвых горах. По выходным — вечеринки от ведущих промокоманд страны с участием российских и зарубежных диджеев. Это удивительное место, где ты сможешь наблюдать чарующую закатную и рассветную зарю, находясь в одном месте.

If

Пространство c едой и музыкой от создателей группы Cream Soda. Здесь собираются друзья артистов, фанаты и просто меломаны. В баре всегда играет музыка, иногда с винилового проигрывателя.

Restaraunt by Deep Fried Friends 

Молодёжное пространство открыто одноимённой командой, известной своими яркими московскими вечеринками ;)

ДК «Альфа Кристалл»

Мультиформатное пространство в историческом районе, переосмысляющее советскую эстетику в новой, современной оболочке.

Dex

Ночной клуб в Москве, рождённый для исследования звука, чистоты эмоций и настоящей связи. Отголоски андеграунда здесь звучат не как эхо, а как основа — вплетённая в современную ясность.

Dex

Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32
Карточка

Substance

Бильярд-бистро с характером: яркий дизайн, домашняя еда с авторским почерком и музыка, которую хочется слушать.

Думаешь, что тебе этого может не хватить? Тогда добро пожаловать в наше приложение! 

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Что есть в статье:

  1. Punk Fiction
  2. Pravda
  3. Смена 2.0
  4. RNDM
  5. Мотыга Йети Бар
  6. Chago
  7. Everland
  8. Хеппи Энд
  9. The Last Bar
  10. Yauza
  11. Лебединое озеро
  12. Zorka
  13. If
  14. Restaraunt by Deep Fried Friends 
  15. ДК «Альфа Кристалл»
  16. Dex
  17. Substance

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