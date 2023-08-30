Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.

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Вечеринки — это не только про громкую музыку и толпу. Это про атмосферу, в которой хочется оставаться, и про людей, с которыми хочется разделить этот вечер. Мы собрали места, где решает только одно: хочется ли тебе танцевать до утра.

А сами вечеринки — смотри здесь. Обещаем, даже искушённые найдут, чем себя занять ;)

Punk Fiction

Скейт-бар с веганской кухней, разнообразным пивом и площадкой для катания на скейтах. Здесь проводят вечеринки, концерты и жаркий стендап.

Pravda

Популярный ночной клуб в Москве, да ещё и расположенный вдали от жилых домов — здесь звук выкручивают на максимум в любое время суток. Танцпол вмещает до 700 человек, так что спокойно приводи друзей на регулярные концерты и ночные рейвы.

Смена 2.0

Если тебе слегка за 20 (а может, и не слегка) — пора хватать рюкзак. Тебе ко второй — ко второй смене!

RNDM

Клуб с андеграундными вечеринками российских и западных диджеев. В динамиках — синти-поп, диско, техно, регги и хаус. Настроение дополнят коктейли на настойках и горячий алкоголь.

Мотыга Йети Бар

Бар с отличным выбором пива и уютной обстановкой. Если ты не фанат техно, эмбиента илииндастриала — самое время познакомиться и с такой музыкой.

Chago

Бар с андеграундным корейским вайбом. Азиатская еда, бильярд, классные диджей-сеты. Чего ещё желать?

Everland

Место для необычного отдыха с киберспортивным вайбом. Мощные компьютеры, кальяны и куча настолок ждут тебя.

Хеппи Энд

Коктейльный бар с шумными вечеринками в ярких розово-жёлтых интерьерах. Внутри: компактное кухонное меню и барная карта с авторскими коктейлями.

The Last Bar

Аутентичный коктейльный бар с диджей-сетами и верандой. Здесь создали концептуальное меню, объединяющее тщательно отобранные винные позиции, коктейли с необычными ингредиентами и кухню, адаптированную к ярким сочетаниям. Уверены, вкусовой мэтч тебе обеспечен.

Yauza

Гастрономическая жемчужина с модными вечеринками. Разместиться здесь можно где угодно: на мягких диванах у камина, на игривых креслах-мешках в лаунж-зоне или на низких креслах на открытой террасе во дворе — мест хватит на всех. Настроение здесь неизменно курортное: диджеи играют даже по будням.

Лебединое озеро

На берегу пруда, среди лебедей и зелени, ждёт бар, который живёт по двум правилам: днём — уют, ночью — драйв. Круглый бассейн, дымные кальяны и меню, где правит Таиланд.

Zorka

Клуб с летней террасой, расположенной на красивом видовом пространстве столицы — на Воробьёвых горах. По выходным — вечеринки от ведущих промокоманд страны с участием российских и зарубежных диджеев. Это удивительное место, где ты сможешь наблюдать чарующую закатную и рассветную зарю, находясь в одном месте.

If

Пространство c едой и музыкой от создателей группы Cream Soda. Здесь собираются друзья артистов, фанаты и просто меломаны. В баре всегда играет музыка, иногда с винилового проигрывателя.

Restaraunt by Deep Fried Friends

Молодёжное пространство открыто одноимённой командой, известной своими яркими московскими вечеринками ;)

ДК «Альфа Кристалл»

Мультиформатное пространство в историческом районе, переосмысляющее советскую эстетику в новой, современной оболочке.

Dex

Ночной клуб в Москве, рождённый для исследования звука, чистоты эмоций и настоящей связи. Отголоски андеграунда здесь звучат не как эхо, а как основа — вплетённая в современную ясность.

Substance

Бильярд-бистро с характером: яркий дизайн, домашняя еда с авторским почерком и музыка, которую хочется слушать.

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