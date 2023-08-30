Вечеринки — это не только про громкую музыку и толпу. Это про атмосферу, в которой хочется оставаться, и про людей, с которыми хочется разделить этот вечер. Мы собрали места, где решает только одно: хочется ли тебе танцевать до утра.
А сами вечеринки — смотри здесь. Обещаем, даже искушённые найдут, чем себя занять ;)
Ночь двух лейблов. Come Closer (aka Mike Spirit + Asaga) Anjei Spy.Der Redoblue...
от 0₽
Драйв, живой звук и легендарные композиции. Феерия, красота, профессионализм и э...
от 1500₽
В эту ночь в одном лайнапе встречаются несколько поколений московской электронно...
от 3500₽
Вечеринка-портал в 2007, где гостей приглашаются на премию МТВ танцевать под люб...
Бесплатно
Лето попрощалось ещё на последних неделях августа, но по-московски — из него при...
от 1500₽
Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...
13000₽
Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все ...
2400₽
Большая ночная вечеринка в эстетике готического гламура, вампирской роскоши и ве...
Бесплатно
В рамках мероприятия выступят 9 артистов из-за рубежа, а также пройдут шоукейсы ...
от 3200₽
Непринуждённая атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зо...
от 1400₽
Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой...
990₽
Мультижанровый фестиваль электронной музыки, который объединяет хедлайнеров лока...
от 1500₽
Punk Fiction
Скейт-бар с веганской кухней, разнообразным пивом и площадкой для катания на скейтах. Здесь проводят вечеринки, концерты и жаркий стендап.
Pravda
Популярный ночной клуб в Москве, да ещё и расположенный вдали от жилых домов — здесь звук выкручивают на максимум в любое время суток. Танцпол вмещает до 700 человек, так что спокойно приводи друзей на регулярные концерты и ночные рейвы.
Смена 2.0
Если тебе слегка за 20 (а может, и не слегка) — пора хватать рюкзак. Тебе ко второй — ко второй смене!
RNDM
Клуб с андеграундными вечеринками российских и западных диджеев. В динамиках — синти-поп, диско, техно, регги и хаус. Настроение дополнят коктейли на настойках и горячий алкоголь.
Мотыга Йети Бар
Бар с отличным выбором пива и уютной обстановкой. Если ты не фанат техно, эмбиента илииндастриала — самое время познакомиться и с такой музыкой.
Chago
Бар с андеграундным корейским вайбом. Азиатская еда, бильярд, классные диджей-сеты. Чего ещё желать?
Everland
Место для необычного отдыха с киберспортивным вайбом. Мощные компьютеры, кальяны и куча настолок ждут тебя.
Хеппи Энд
Коктейльный бар с шумными вечеринками в ярких розово-жёлтых интерьерах. Внутри: компактное кухонное меню и барная карта с авторскими коктейлями.
The Last Bar
Аутентичный коктейльный бар с диджей-сетами и верандой. Здесь создали концептуальное меню, объединяющее тщательно отобранные винные позиции, коктейли с необычными ингредиентами и кухню, адаптированную к ярким сочетаниям. Уверены, вкусовой мэтч тебе обеспечен.
Yauza
Гастрономическая жемчужина с модными вечеринками. Разместиться здесь можно где угодно: на мягких диванах у камина, на игривых креслах-мешках в лаунж-зоне или на низких креслах на открытой террасе во дворе — мест хватит на всех. Настроение здесь неизменно курортное: диджеи играют даже по будням.
Лебединое озеро
На берегу пруда, среди лебедей и зелени, ждёт бар, который живёт по двум правилам: днём — уют, ночью — драйв. Круглый бассейн, дымные кальяны и меню, где правит Таиланд.
Zorka
Клуб с летней террасой, расположенной на красивом видовом пространстве столицы — на Воробьёвых горах. По выходным — вечеринки от ведущих промокоманд страны с участием российских и зарубежных диджеев. Это удивительное место, где ты сможешь наблюдать чарующую закатную и рассветную зарю, находясь в одном месте.
If
Пространство c едой и музыкой от создателей группы Cream Soda. Здесь собираются друзья артистов, фанаты и просто меломаны. В баре всегда играет музыка, иногда с винилового проигрывателя.
Restaraunt by Deep Fried Friends
Молодёжное пространство открыто одноимённой командой, известной своими яркими московскими вечеринками ;)
ДК «Альфа Кристалл»
Мультиформатное пространство в историческом районе, переосмысляющее советскую эстетику в новой, современной оболочке.
Dex
Ночной клуб в Москве, рождённый для исследования звука, чистоты эмоций и настоящей связи. Отголоски андеграунда здесь звучат не как эхо, а как основа — вплетённая в современную ясность.
Substance
Бильярд-бистро с характером: яркий дизайн, домашняя еда с авторским почерком и музыка, которую хочется слушать.
Думаешь, что тебе этого может не хватить? Тогда добро пожаловать в наше приложение!
Скачать в App Store и Google Play