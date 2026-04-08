  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Chago

Москва, Новая Басманная улица, 19с1

Телефон

Telegram

Бар с андеграундным корейским вайбом на Комсомольской. Внутри — до брутальности простые интерьеры с индустриальными элементами, красный неон, бильярдные столы и электронные биты. На баре предлагают соджу и хороший выбор разливного пива. Меню кухни лаконичное, в нём собрали разные азиатские хиты с акцентом на Корею: на закуску — битые огурцы, бобы эдамаме, татаки и роллы кимпаб, из горячего — Том Ям и рамён, удон и токпокки. Режим работы: ПН-СР, ВС: 12:00–00:00 Четверг: 12:00–02:00 ПТ-СБ: 12:00–04:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста