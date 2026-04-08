Бар с андеграундным корейским вайбом на Комсомольской. Внутри — до брутальности простые интерьеры с индустриальными элементами, красный неон, бильярдные столы и электронные биты. На баре предлагают соджу и хороший выбор разливного пива. Меню кухни лаконичное, в нём собрали разные азиатские хиты с акцентом на Корею: на закуску — битые огурцы, бобы эдамаме, татаки и роллы кимпаб, из горячего — Том Ям и рамён, удон и токпокки. Режим работы: ПН-СР, ВС: 12:00–00:00 Четверг: 12:00–02:00 ПТ-СБ: 12:00–04:00