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Restaurant by Deep Fried Friends

Москва, Яузская улица, 10/2с2

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Проект культовой тусовочной команды DFF на Таганке. Бренд шеф — Антон Ковальков (шеф-повар 2024 года) готовит авторские блюда на пересечении локальных продуктов и французских, азиатских и сезонных акцентов. В барной карте — коктейли от Дениса Кряжева, одного из самых уважаемых шеф-барменов страны. По выходным ресторан превращается в один из самых модных клубов страны — с диджей-сетами и лайвами от поп-звёзд (Глюкоза, Дора), лидеров мнений, светских персон и лучших диджеев страны. Зимой на просторной веранде ресторана действует каток с кинопоказами, мастер-классами и диджей-сетами на льду. В тёплое время года на его месте работает кинотеатр. deepfriedfriends.ru Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-05:00
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