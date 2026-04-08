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If

Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

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Маффины, музыка и пиво. Это творческое пространство с баром от участников группы Cream Soda. Внутри — просторный лаконичный зал с брутальной отделкой и комнатными растениями. Здесь регулярно проходят вечеринки и выступают начинающие артисты. В меню — комфорт-фуд по мотивам испано-американского дайнера. Готовят ИфМаффин с тунцом, пататас бравас и пасту алла водка. А на баре собрали разливное и бутылочное пиво и сидр. Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00-00:00 ПТ-СБ: 14:00-02:00 https://ifsucks.com/
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