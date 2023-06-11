Необычные свидания в Москве

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным.
Хтоническое свидание
Дейтинг-идеи для отпетых чертей, которые выбрались из своего омута впервые за век. Весёлая и познавательная чернуха, мистика и просто хтонь!
Умные ужины и встречи про человеческое и не очень:
Отправляйся в путешествие сквозь время и пространства, чтобы разгадать тайны фан...
от 4250₽
«Магические салоны начала 20 века: Научный подход и шарлатанство» – лекция-иммер...
от 3300₽
«Что дашь ты, жалкий бес, какие наслажденья? Дух человеческий и гордые стремлень...
6490₽
Атмосферные спектакли, которые сплачивают даже самые неприкаянные души:
Спектакль проходит каждый четверг и субботу в 19:30. Спектакль-экскурсия в Hil...
от 5700₽
Спектакль проходит каждую неделю со вторника по воскресенье в 19:30. Спектакль...
от 5700₽
Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...
5000₽
Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, ты предоставлен сам себе. Каковы будут твои действи...
Поздравляем! Ты выиграл путевку в крутой спа-центр и теперь отправляешься на отд...
3600₽
Готический стиль в русской литературе... Таинственное сияние высшего света, за к...
от 1600₽
Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 лет громкое дело об исчезновении подростка. Главный подозреваемый — Григорий Чхеидзе, казалось бы неприметный школьный уч...
Театральное расследование по мотивам «Убийства на улице Морг». Аналитические сп...
3000₽
«Для финала спектакля, я выбрал цитату из книги Екклесиаста, где говорится: "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь". Как соотносится интеллект с издержками, которые...
Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-ну...
Ты – мой Воланд, я – твоя Гелла! Экскурсия по стопам легендарного романа:
Экскурсия «Вслед за Мастером и Маргаритой» для поклонников творчества Булгакова,...
от 600₽
С магической атмосферой свидания поможет сказочный паб с настоящим деревом внутри:
Барное свидание
Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка».
Алко-познавательная прогулка для самых любознательных пивозавриков:
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
2600₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
2600₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
2600₽
Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели:
Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 19...
от 2500₽
Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 19...
от 2500₽
Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...
4500₽
Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе:
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...
от 1290₽
Насладись новыми шутками от участниц ТВ и YouTube проектов, таких как «Женский С...
290₽
Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стенд...
Бесплатно
Открытый микрофон - это место, где опытные и начинающие комики рассказывают новы...
Бесплатно
Футуристическое свидание
Свидания для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!
Погружайся в двоичный код влюблённости на кибер-спектаклях:
«Создавайте будущее вместе с нами!» Корпорация «Новая Жизнь» предлагает програм...
от 1800₽
Человечество находится на заре нового мира: искусственный интеллект плотно интег...
от 3900₽
Созерцательный космический трип по морям и океанам в бочке с generative art, опера Виталия Лабутина построена как интеграция звука и символа в пространство театра, реальности сценической — в зрительск...
Созерцательный космический трип по морям и океанам в бочке с generative art, опера Виталия Лабутина построена как интеграция звука и символа в пространство театра, реальности сценической — в зрительск...
Человек всегда мечтал научиться летать словно птица — оторваться от земли и, воп...
от 1000₽
Для желающих сойти с этой планеты подобрали выставки с погружением в иную реальность:
VR Gallery («Виртуальная галерея») — невероятное путешествие по вселенным класси...
от 950₽
Выставочный проект представляет новое направление в искусстве – медитативный арт...
от 1000₽
Sense – впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов, алхимиков разных времён и культур о природных феноменах, затрагивающая все органы чувств, обогащая и восполняя внутренние ресурсы...
Визуальный язык экспозиции строится на взаимодействии света и архитектурной форм...
от 200₽
В завершении вечера можно заглянуть на пиво с орешками в инновационный хомячий бар:
Дичь-свидание
Для тех, кто сразу ходит с козырей, собрали идеи для самого странного, а потому запоминающегося свидания.
Не могли оставить тебя без качественных кринж-спектаклей, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:
Детективная история с эксцентричными гэгами по легендарной пьесе Вуди Аллена "Ма...
от 1900₽
Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегап...
2500₽
Расколотая на три Алиса пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир, по доро...
от 1000₽
«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавш...
Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные, смешные, злые, уставшие. Действия героев порой абсурдны и неожиданны, в них проявляется патология, которую мы не заме...
Люди – это программируемые существа, и если что-то закодировано, следовательно, ...
от 2500₽
«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавш...
Сережа сидит дома. К нему приходят разные люди. По всем признакам — курьеры, а н...
от 2000₽
Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках:
Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски...
от 2000₽
Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски...
от 2000₽
Порез на Собаке – это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полно...
На выступлениях люди постоянно просят сыграть ту или иную песню, и угодить всем ...
от 1700₽
Финалисты фестиваля «Улетай 2023» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» едут в ...
от 1700₽
Погружайтесь в тонкие материи русского матерного, а потому родного:
Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского я...
от 1300₽
Надо ли объяснять, почему это заведение залетело в нашу дичь-подборку:
Тёплое свидание
Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков.
Мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом:
Сможешь нарисовать свою картину вином в ресторане грузинской кухни MiMi. В расс...
4500₽
Мастер-класс, где будете только вы вдвоём. В расслабляющей атмосфере под чутки...
12000₽
Приходи в творческую мастерскую «Топь» собирать и декорировать собственный бенто...
от 2250₽
Роспись на спиле поможет добавить твоему интерьеру природных ноток и дополнит ег...
4200₽
На мастер-классе ты научишься работать с ковровой иглой и освоишь петельную технику, создав милую подставку под горячее (15х15 см) или двухсторонний брелок (9х9 см). По желанию, можно добавить петель...
Для любителей романтических ужинов нашли спектакли, где и хлеб, и душевные зрелища, и никаких неловких пауз в ожидании счёта:
Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у ...
от 1500₽
Также есть парочка «заботливых» спектаклей, который вызовут столько душевного тепла, что хватит и на второго человечка:
Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегап...
2500₽
«Хорошо, что я такой» — оригинальная инсценировка актёра и режиссёра Андрея Горд...
от 2500₽
Камерные концерты по культовым произведениям в необычных локациях. Наслаждайтесь обществом друг друга и погружайтесь в мир музыки:
В атмосфере оживающей истории, в магическом блеске тысячи свечей тебя ждёт захва...
от 3500₽
Джаз больше других стилей в музыке обращен к эмоциональной сфере человека, пропи...
от 1300₽
Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропич...
от 1750₽
Первое свидание на высоте в прямом смысле этого слова – 354 метра над землёй, нежные мелодии и сказочные виды:
Смотровая площадка под открытым небом на уровне 354 метра над землёй с обзором на 360°, расположена на крыше небоскреба ОКО в ММДЦ Москва-сити, стала европейским лидером высоты. Дл...
от 1000₽
Горячее свидание
Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+.
Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила:
Приготовься к вечеру, полному страсти, интриг и неожиданных открытий. Накануне...
3200₽
Почему в искусстве так много обнаженных людей? В чем суть этой наготы? Как эроти...
от 4250₽
Как жили представительницы «древнейшей профессии» и как регулирование данной дея...
от 4250₽
Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных перфомансах:
Внимание: перенос шоу на 22 февраля 2025, 20:30. Роскошный бурлеск в сопровожде...
от 3000₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://crave.ru/ Каждый номер — это симбиоз хореографии, театра и мультимедиа перформанса: актеры исчезают и появляются, парят ...
Иммерсивность до красных щёчек ждёт тебя на увлекательных активностях на сближение:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/knutundprianik Массаж — это прекрасный способ помочь человеку расслабиться, сделать приятно, почувствовать друг дру...
Такое кофепитие мы уважаем. Здесь даже пряники с «изюминкой»:
Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и запрыгивай в мир необычного дейтинга с «Кавром».
Если собираешься в Петербург, то у нас есть гид по необычным свиданиям в северной столице. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!