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Необычные свидания в Москве

Не знаем, как выглядит твоё идеальное свидание, но знаем, куда сходить на удивительное, запоминающееся или просто странное. Мы собрали проверенные идеи для необычных столичных свиданий.

Что будет в статье:

  1. - Хтоническое свидание 
  2. - Барное свидание 
  3. - Футуристическое свидание 
  4. - Дичь-свидание 
  5. - Тёплое свидание 
  6. - Горячее свидание 

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным. 

Хтоническое свидание 

Дейтинг-идеи для отпетых чертей, которые выбрались из своего омута впервые за век. Весёлая и познавательная чернуха, мистика и просто хтонь!

Умные ужины и встречи про человеческое и не очень: 

Арт-ужин «Мир Фантастических Существ: от мифа до киношедевров»
Арт-ужин «Мир Фантастических Существ: от мифа до киношедевров»

Отправляйся в путешествие сквозь время и пространства, чтобы разгадать тайны фан...

Odmo

от 4250₽

Арт-ужин «Магические салоны ХХ века»
Арт-ужин «Магические салоны ХХ века»

«Магические салоны начала 20 века: Научный подход и шарлатанство» – лекция-иммер...

Odmo

от 3300₽

Ужин Гёте: между Фаустом и Мефистофелем
Ужин Гёте: между Фаустом и Мефистофелем

«Что дашь ты, жалкий бес, какие наслажденья? Дух человеческий и гордые стремлень...

IL LETTERATO на Воздвиженке

6490₽

по подписке
Киносалон: «Носферату» (2024)
Киносалон: «Носферату» (2024)

О фильме: Вюрцбург, 1838 год. Несмотря на дурное предчувствие жены Эллен, с детства одолеваемой видениями, ради продвижения по службе Томас отправляется на восток Богемии, чтобы закрыть сделку о прода...

Атмосферные спектакли, которые сплачивают даже самые неприкаянные души: 

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон»

Спектакль проходит каждый четверг и субботу в 19:30. Спектакль-экскурсия в Hil...

до
Гостиница Hilton Ленинградская, Каланчёвская улица, 21/40

от 5700₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

Спектакль проходит каждую неделю со вторника по воскресенье в 19:30.  Спектакль...

до
Отель Националь, Моховая улица, 15/1с1

от 5700₽

Судный день
Судный день

Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

5000₽

по подписке
Ответ Гиппократа
Ответ Гиппократа

Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, ты предоставлен сам себе. Каковы будут твои действи...

22’07
22’07

Поздравляем! Ты выиграл путевку в крутой спа-центр и теперь отправляешься на отд...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

3600₽

Пиковая дама
Пиковая дама

Готический стиль в русской литературе... Таинственное сияние высшего света, за к...

до
Театр Стаса Намина

от 1600₽

по подписке
Судный день
Судный день

Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 лет громкое дело об исчезновении подростка. Главный подозреваемый — Григорий Чхеидзе, казалось бы неприметный школьный уч...

Эдгар По.Следствие
Эдгар По.Следствие

Театральное расследование по мотивам «Убийства на улице Морг». Аналитические сп...

c
по
Московский театр кукол. Большой и Малый зал

3000₽

по подписке
Спектакль «Доктор Фауст»
Спектакль «Доктор Фауст»

«Для финала спектакля, я выбрал цитату из книги Екклесиаста, где говорится: "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь". Как соотносится интеллект с издержками, которые...

по подписке
Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных
Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных

Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-ну...

по подписке
Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных
Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных

Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-ну...

Ты – мой Воланд, я – твоя Гелла! Экскурсия по стопам легендарного романа: 

С магической атмосферой свидания поможет сказочный паб с настоящим деревом внутри:

Барное свидание 

Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка». 

Алко-познавательная прогулка для самых любознательных пивозавриков: 

Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

до
Клуб «Китайский Лётчик Джао Да»

2600₽

Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

Наука и жизнь, Пушечная улица, 7/5с2

2600₽

Тур по барам в Чистых прудах
Тур по барам в Чистых прудах

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

до
Dream bar

2600₽

Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели: 

«Палачи». Спектакль в баре
«Палачи». Спектакль в баре

Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 19...

Abbey Players

от 2500₽

«Палачи». Спектакль в баре
«Палачи». Спектакль в баре

Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 19...

Abbey Players

от 2500₽

Чисто ирландское упийство
Чисто ирландское упийство

Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...

Tap & Barrel Pub

4500₽

Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе: 

Женский Stand-Up на Тверской
Женский Stand-Up на Тверской

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

до
Руки ВВерх!

от 1290₽

Шоу «Stand Up Девушки»
Шоу «Stand Up Девушки»

Насладись новыми шутками от участниц ТВ и YouTube проектов, таких как «Женский С...

до
Бобры и Утки, ул. Пятницкая, дом 56, стр 1

290₽

Stand Up
Stand Up

Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стенд...

Punk Fiction, Ольховская улица 14с1

Бесплатно

Stand Up. Открытый микрофон
Stand Up. Открытый микрофон

Открытый микрофон - это место, где опытные и начинающие комики рассказывают новы...

Bobeer, ул. Бауманская 11 стр 10

Бесплатно

по подписке
Женский стендап концерт
Женский стендап концерт

Для тебя выступят участницы прокатов на ТНТ, СТС и Label Com. Расскажут лучшие и новые шутки, которые еще не попали в эфир. Это возможность насладиться женским юмором в течение полутора часов! Девчон...

Футуристическое свидание 

Свидания для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!

Погружайся в двоичный код влюблённости на кибер-спектаклях: 

Заходит андроид в бар
Заходит андроид в бар

«Создавайте будущее вместе с нами!» Корпорация «Новая Жизнь» предлагает програм...

DOC industrial

от 1800₽

Иное место
Иное место

Человечество находится на заре нового мира: искусственный интеллект плотно интег...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

от 3900₽

по подписке
Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане
Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане

Созерцательный космический трип по морям и океанам в бочке с generative art, опера Виталия Лабутина построена как интеграция звука и символа в пространство театра, реальности сценической — в зрительск...

по подписке
Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане
Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане

Созерцательный космический трип по морям и океанам в бочке с generative art, опера Виталия Лабутина построена как интеграция звука и символа в пространство театра, реальности сценической — в зрительск...

Антигравитация
Антигравитация

Человек всегда мечтал научиться летать словно птица — оторваться от земли и, воп...

c
по
Новозаводская улица, 27

от 1000₽

Для желающих сойти с этой планеты подобрали выставки с погружением в иную реальность:

Выставка «VR Gallery»
Выставка «VR Gallery»

VR Gallery («Виртуальная галерея») — невероятное путешествие по вселенным класси...

до
АртДинамикс

от 950₽

Код света
Код света

Выставочный проект представляет новое направление в искусстве – медитативный арт...

до
Центр МАРС

от 1000₽

по подписке
Sense. Геометрия чувств
Sense. Геометрия чувств

Sense – впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов, алхимиков разных времён и культур о природных феноменах, затрагивающая все органы чувств, обогащая и восполняя внутренние ресурсы...

При чем тут космос
При чем тут космос

Визуальный язык экспозиции строится на взаимодействии света и архитектурной форм...

до
Музей Криптографии

от 200₽

В завершении вечера можно заглянуть на пиво с орешками в инновационный хомячий бар: 

Дичь-свидание 

Для тех, кто сразу ходит с козырей, собрали идеи для самого странного, а потому запоминающегося свидания.

Не могли оставить тебя без качественных кринж-спектаклей, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:

Маньяк
Маньяк

Детективная история с эксцентричными гэгами по легендарной пьесе Вуди Аллена "Ма...

Бар «Гадкий Койот», улица Большая Дмитровка, 13

от 1900₽

Школа сна
Школа сна

Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегап...

Центр драматургии и режиссуры. Сокол

2500₽

Беги, Алиса, беги
Беги, Алиса, беги

Расколотая на три Алиса пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир, по доро...

Театр на Таганке

от 1000₽

по подписке
Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)
Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавш...

по подписке
Из жизни ***нутых
Из жизни ***нутых

Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные, смешные, злые, уставшие. Действия героев порой абсурдны и неожиданны, в них проявляется патология, которую мы не заме...

Верь своей собаке
Верь своей собаке

Люди – это программируемые существа, и если что-то закодировано, следовательно, ...

Пространство «Внутри»

от 2500₽

по подписке
Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)
Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

«Мужской» спектакль о нелегкой женской доле. В пьесе есть только женские роли, но все их исполняют мужчины. Исходные материалы для постановки были собраны из интервью и бесед с беременными и рожавш...

Серёжа очень тупой
Серёжа очень тупой

Сережа сидит дома. К нему приходят разные люди. По всем признакам — курьеры, а н...

Мастерская П. Н. Фоменко

от 2000₽

Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках:

Пневмослон. Пневмотерапия. Лёгкий сеанс.
Пневмослон. Пневмотерапия. Лёгкий сеанс.

Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски...

Клуб BASE

от 2000₽

Пневмослон. Пневмотерапия. Тяжёлый сеанс.
Пневмослон. Пневмотерапия. Тяжёлый сеанс.

Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски...

Клуб BASE

от 2000₽

по подписке
Порез на Собаке
Порез на Собаке

Порез на Собаке – это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полно...

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

На выступлениях люди постоянно просят сыграть ту или иную песню, и угодить всем ...

Клуб Урбан

от 1700₽

Борода Бабая
Борода Бабая

Финалисты фестиваля «Улетай 2023» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» едут в ...

Live Stars

от 1700₽

Досвидошь
Досвидошь

Большой и долгожданный сольный концерт Досвидошь с презентацией нового альбома. ...

Pravda

от 1200₽

Погружайтесь в тонкие материи русского матерного, а потому родного:

Экскурсия «Культурно матом»
Экскурсия «Культурно матом»

Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского я...

до
Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1

от 1300₽

Надо ли объяснять, почему это заведение залетело в нашу дичь-подборку:

Тёплое свидание 

Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков. 

Мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом: 

Арт-вечеринка с вином в MiMi
Арт-вечеринка с вином в MiMi

Сможешь нарисовать свою картину вином в ресторане грузинской кухни MiMi. В расс...

до
Ресторан MiMi, Большая Пироговская улица, 37-43кА

4500₽

Мастер-класс «Свидание для двоих. Рисуем картины»
Мастер-класс «Свидание для двоих. Рисуем картины»

Мастер-класс, где будете только вы вдвоём. В расслабляющей атмосфере под чутки...

Ресторан MiMi, Большая Пироговская улица, 37-43кА

12000₽

Мастер-класс по бенто-тортикам
Мастер-класс по бенто-тортикам

Приходи в творческую мастерскую «Топь» собирать и декорировать собственный бенто...

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1, 3 этаж, 317 каб.

от 2250₽

Мастер-класс «Иллюстрация на спиле»
Мастер-класс «Иллюстрация на спиле»

Роспись на спиле поможет добавить твоему интерьеру природных ноток и дополнит ег...

Дом Липы

4200₽

по подписке
Мастер-класс «Ковровая вышивка»
Мастер-класс «Ковровая вышивка»

На мастер-классе ты научишься работать с ковровой иглой и освоишь петельную технику, создав милую подставку под горячее (15х15 см) или двухсторонний брелок (9х9 см). По желанию, можно добавить петель...

по подписке
Арт-бранч: мастер-класс по написанию иероглифов
Арт-бранч: мастер-класс по написанию иероглифов

Всегда хотел разобраться в таинственном мире иероглифов и ближе познакомиться с культурой Востока? На мастер-классе ты обучишься древнему искусству написания иероглифов, узнаешь их значение и разберё...

Для любителей романтических ужинов нашли спектакли, где и хлеб, и душевные зрелища, и никаких неловких пауз в ожидании счёта:

Также есть парочка «заботливых» спектаклей, который вызовут столько душевного тепла, что хватит и на второго человечка: 

Школа сна
Школа сна

Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегап...

Центр драматургии и режиссуры. Сокол

2500₽

Хорошо, что я такой
Хорошо, что я такой

«Хорошо, что я такой» — оригинальная инсценировка актёра и режиссёра Андрея Горд...

Театр Практика

от 2500₽

Камерные концерты по культовым произведениям в необычных локациях. Наслаждайтесь обществом друг друга и погружайтесь в мир музыки: 

Два итальянца: Вивальди против Паганини
Два итальянца: Вивальди против Паганини

В атмосфере оживающей истории, в магическом блеске тысячи свечей тебя ждёт захва...

c
по
Особняк Прове, ул. Новая Басманная, 22

от 3500₽

Space Jazz для влюблённых
Space Jazz для влюблённых

Джаз больше других стилей в музыке обращен к эмоциональной сфере человека, пропи...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Сны Миядзаки. HighTime Orchestra
Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропич...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

по подписке
Андалузские сны. Лорка и де Фалья.
Андалузские сны. Лорка и де Фалья.

Мануэль де Фалья изобретательно сочетал традиционную испанскую музыку с находками композиторов XX века, делая её частью европейской классики. Его «Семь испанских народных песен» — одно из наиболее час...

Первое свидание на высоте в прямом смысле этого слова – 354 метра над землёй, нежные мелодии и сказочные виды: 

Экскурсия «Выше только любовь»
Экскурсия «Выше только любовь»

Смотровая площадка под открытым небом на уровне 354 метра над землёй с обзором на 360°, расположена на крыше небоскреба ОКО в ММДЦ Москва-сити, стала европейским лидером высоты. Дл...

до
1-й Красногвардейский проезд, 21с2, смотровая площадка

от 1000₽

Горячее свидание 

Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+. 

Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила: 

Ужин «Искусство обольщения. Секреты фавориток и куртизанок»
Ужин «Искусство обольщения. Секреты фавориток и куртизанок»

Приготовься к вечеру, полному страсти, интриг и неожиданных открытий. Накануне...

Джаз-клуб Эссе

3200₽

Арт-ужин «История Эротического Искусства»
Арт-ужин «История Эротического Искусства»

Почему в искусстве так много обнаженных людей? В чем суть этой наготы? Как эроти...

Odmo

от 4250₽

Арт-ужин «История проституции»
Арт-ужин «История проституции»

Как жили представительницы «древнейшей профессии» и как регулирование данной дея...

Odmo

от 4250₽

Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных перфомансах: 

Иммерсивность до красных щёчек ждёт тебя на увлекательных активностях на сближение: 

Такое кофепитие мы уважаем. Здесь даже пряники с «изюминкой»: 

Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и запрыгивай в мир необычного дейтинга с «Кавром».

Если собираешься в Петербург, то у нас есть гид по необычным свиданиям в северной столице. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!

Что есть в статье:

  1. Хтоническое свидание 
  2. Барное свидание 
  3. Футуристическое свидание 
  4. Дичь-свидание 
  5. Тёплое свидание 
  6. Горячее свидание 

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