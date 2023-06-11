Необычные свидания в Москве

Не знаем, как выглядит твоё идеальное свидание, но знаем, куда сходить на удивительное, запоминающееся или просто странное. Мы собрали проверенные идеи для необычных столичных свиданий.

Что будет в статье:

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным.

Хтоническое свидание

Дейтинг-идеи для отпетых чертей, которые выбрались из своего омута впервые за век. Весёлая и познавательная чернуха, мистика и просто хтонь!

Умные ужины и встречи про человеческое и не очень:

Атмосферные спектакли, которые сплачивают даже самые неприкаянные души:

Ты – мой Воланд, я – твоя Гелла! Экскурсия по стопам легендарного романа:

С магической атмосферой свидания поможет сказочный паб с настоящим деревом внутри:

Барное свидание

Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка».

Алко-познавательная прогулка для самых любознательных пивозавриков:

Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели:

Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе:

Футуристическое свидание

Свидания для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!

Погружайся в двоичный код влюблённости на кибер-спектаклях:

Для желающих сойти с этой планеты подобрали выставки с погружением в иную реальность:

В завершении вечера можно заглянуть на пиво с орешками в инновационный хомячий бар:

Дичь-свидание

Для тех, кто сразу ходит с козырей, собрали идеи для самого странного, а потому запоминающегося свидания.

Не могли оставить тебя без качественных кринж-спектаклей, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:

Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках:

Погружайтесь в тонкие материи русского матерного, а потому родного:

Экскурсия «Культурно матом» Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского я... до 31 января 2025 Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1 от 1300₽

Надо ли объяснять, почему это заведение залетело в нашу дичь-подборку:

Тёплое свидание

Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков.

Мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом:

Для любителей романтических ужинов нашли спектакли, где и хлеб, и душевные зрелища, и никаких неловких пауз в ожидании счёта:

Также есть парочка «заботливых» спектаклей, который вызовут столько душевного тепла, что хватит и на второго человечка:

Камерные концерты по культовым произведениям в необычных локациях. Наслаждайтесь обществом друг друга и погружайтесь в мир музыки:

Первое свидание на высоте в прямом смысле этого слова – 354 метра над землёй, нежные мелодии и сказочные виды:

Экскурсия «Выше только любовь» Смотровая площадка под открытым небом на уровне 354 метра над землёй с обзором на 360°, расположена на крыше небоскреба ОКО в ММДЦ Москва-сити, стала европейским лидером высоты. Дл... до 30 ноября 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, смотровая площадка от 1000₽

Горячее свидание

Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+.

Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила:

Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных перфомансах:

Иммерсивность до красных щёчек ждёт тебя на увлекательных активностях на сближение:

Такое кофепитие мы уважаем. Здесь даже пряники с «изюминкой»:

Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и запрыгивай в мир необычного дейтинга с «Кавром».

Если собираешься в Петербург, то у нас есть гид по необычным свиданиям в северной столице. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!