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Пиковая дама

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Готический стиль в русской литературе... Таинственное сияние высшего света, за которым скрываются мрачные загадки и низменные страсти. Жизнь кажется однообразной и скучной — балы, приемы, и... лишь темно-зеленое сукно игрового стола заставляет глаза сверкать и кровь бурлить. За этим столом решаются судьбы, причем цену человеческой жизни устанавливает каждый сам. Давай окунемся в мистический мир Пушкина и извлечем удовольствие от «ясности изложения и целомудрия стиля» национального гения. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом Ближайшие даты: 17 сентября 19:00 18 сентября 19:00 29 октября 19:00 30 октября 19:00

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