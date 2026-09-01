Готический стиль в русской литературе... Таинственное сияние высшего света, за которым скрываются мрачные загадки и низменные страсти. Жизнь кажется однообразной и скучной — балы, приемы, и... лишь темно-зеленое сукно игрового стола заставляет глаза сверкать и кровь бурлить. За этим столом решаются судьбы, причем цену человеческой жизни устанавливает каждый сам. Давай окунемся в мистический мир Пушкина и извлечем удовольствие от «ясности изложения и целомудрия стиля» национального гения. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом Ближайшие даты: 17 сентября 19:00 18 сентября 19:00 29 октября 19:00 30 октября 19:00