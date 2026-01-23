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Тур по барам на Чистых прудах

Мясницкая ул., 17/1

Начало:

Завершение:

от 2199₽ до 2899₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник. Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией, попутно узнают что-то новое о барах и барной культуре, не только со слов ведущего, а непосредственно на вкус или тактильно. За участие в этих активностях участники получают баллы, в финале награждение тех, у кого их будет больше всего. Но, конечно, всё же главное участие и неповторимый вайб. В билет включено: — Посещение 4 баров/клубов — Гид-ведущий — Приветственный шот в каждом баре — Барная игра — Призы для победителей — Фотки на память

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