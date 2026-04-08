Экспозиция посвящена прошлому, настоящему и будущему криптографии. С помощью уникальной коллекции шифровальной техники, средств передачи информации и архивных документов экспозиция рассказывает о криптографии, смежных дисциплинах и технологиях коммуникации, о людях и изобретениях, изменивших мир. В экспозиции также представлены специально созданные интерактивные, кинетические, мультимедийные и игровые экспонаты, объясняющие простым языком детям и взрослым суть сложных криптографических механизмов и математических понятий. В музее работает кафе. Режим работы: Понедельник — Выходной Вторник – Воскресенье — 11:00 – 20:00