Рассказ о том, как жили представительницы «древнейшей профессии» и как регулирование данной деятельности отражает ход истории и метаморфозы внутри общества. Ты узнаешь, как менялся взгляд на «древнейшую профессию», почему некоторые общества пытались запретить её, а другие регулировали, узнаешь о влиянии проституции на законодательство, культуру и медицинские нормы, об истоках первых борделей и статусе женщин в этой профессии. Лекция позволит взглянуть на исторические периоды с неожиданной стороны и понять, как проституция становилась зеркалом морали общества. Подробная программа: Древний мир: Месопотамия, Египет, Лидия, Греция, Рим — Вавилонское законодательство: правовая защита проституции — Что считалось проституцией в Древнем Египте? Храмовая проституция и интимные услуги танцовщиц. — Когда появился первый бордель в Древней Греции? — Разрешение на блуд в Древнем Риме. Популярность профессии. Средневековье и эпоха Возрождения — Безуспешные попытки церкви искоренить блуд. Эпидемия сифилиса и при чём здесь открытие Нового Света. — Самые влиятельные куртизанки эпохи Возрождения. — Столица блуда. Новое время — Строгие, но безрезультатные наказания. — Легализация проституции в Российской империи. — Причины популярности профессии к концу XIX века. Лекцию прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.