Сны Миядзаки. HighTime Orchestra
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Комментарии
Трогательно, тонко, волшебно. Кто-то даже всхлипывал в зале. Была такая внимательная тишина и бурные аплодисменты после каждой партии. Музыканты играли ювелирно. Дождалась своих любимых из "Ходячий замок" 🥹🥰.... Не зря сходила
Музыканты играли сердцем💔
Мне понравилось) музыканты профессионалы, пространство очень приятное, звук отличный. Время пролетело очень быстро)
Кто хочет сходить? Желательно пара, т.к. с мужем хотим найти интересную компанию для посещения концертов, выставок и прогулок