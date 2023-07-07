Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропической оранжерее ВДНХ в исполнении популярного оркестра HighTime orchestra. Атмосферное пространство экзотического зала наполнится музыкой из таких анимационных шедевров, как «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки» и «Ветер крепчает». Благодаря мастерству и экспрессии музыкантов, слушатели мгновенно почувствуют себя главными героями любимых сказочных сюжетов и перенесутся в фантазийные вселенные великого Хаяо.