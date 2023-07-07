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Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропической оранжерее ВДНХ в исполнении популярного оркестра HighTime orchestra. Атмосферное пространство экзотического зала наполнится музыкой из таких анимационных шедевров, как «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки» и «Ветер крепчает». Благодаря мастерству и экспрессии музыкантов, слушатели мгновенно почувствуют себя главными героями любимых сказочных сюжетов и перенесутся в фантазийные вселенные великого Хаяо.

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Комментарии

V
Vika17
21 марта 2025, 02:52

Кто хочет сходить? Желательно пара, т.к. с мужем хотим найти интересную компанию для посещения концертов, выставок и прогулок

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An
10 октября 2024, 00:38

Трогательно, тонко, волшебно. Кто-то даже всхлипывал в зале. Была такая внимательная тишина и бурные аплодисменты после каждой партии. Музыканты играли ювелирно. Дождалась своих любимых из "Ходячий замок" 🥹🥰.... Не зря сходила

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Элеонора
27 апреля 2024, 21:40

Музыканты играли сердцем💔

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Оль Гон
11 февраля 2023, 23:05

Мне понравилось) музыканты профессионалы, пространство очень приятное, звук отличный. Время пролетело очень быстро)

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