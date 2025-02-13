Приготовься к вечеру, полному страсти, интриг и неожиданных открытий. Накануне Дня всех влюбленных, ты вместе с искусствоведом Натальей Лавреновой раскроешь секреты обаяния и власти великих женщин, увековеченных на полотнах разных эпох. Вечер будет наполнен яркими фрагментами из известных фильмов, глубоким погружением в исторический контекст, описанием эпох и биографиями королей, которые повлияли на судьбы героинь. В программе: - Фаворитки vs Куртизанки: Разница между понятиями и их роль в истории. - Дама Красоты XV века: Узнаем, кто удостоилась этого почетного титула и какими секретами обладала. - Диана де Пуатье: Секреты вечной молодости и обаяния фаворитки Генриха II. - Анна Болейн: История любви, интриг и трагического конца. Как стать королевой и за что поплатиться головой? - Мадам де Помпадур: Секреты обольщения и влияния фаворитки Людовика XV. - Венецианские куртизанки XVI века: Удивительные цифры и захватывающие истории. - Самая красивая женщина мира: Кто носил этот титул и как она добилась славы? - Секреты обольщения: Уроки от великих женщин, которые помогут вам сегодня. Спикер: Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн лектория, приглашенный преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы. В стоимость включено: - увлекательное погружение в секреты женского обольщения; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.