О фильме: Вюрцбург, 1838 год. Несмотря на дурное предчувствие жены Эллен, с детства одолеваемой видениями, ради продвижения по службе Томас отправляется на восток Богемии, чтобы закрыть сделку о продаже недвижимости эксцентричному старому князю Орлоку. Мужчина становится пленником коварного князя, который оказывается кровососущей нежитью, а тем временем недуг Эллен всё больше походит на одержимость. Комментирует ленту Ренат Газизов, кинокритик и автор канала«Тёмная комната». Фильм покажут на проекторе на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. Возврат билетов возможен более чем за 24 часа до мероприятия. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.