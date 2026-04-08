Музей нового формата, соединяющий искусство и технологии в единой концепции, который расположился в пространстве «АРМА». Новая точка притяжения для ценителей медиаискусства. Инновационная студия «АртДинамикс», специализируется на проектах в области арт визуализации и арт робототехники в сфере интертеймента. Организованные студией выставки и проекты получили максимальный отклик, как среди ценителей современного искусства, так и коммерческих компаний. Многолетний опыт работы позволил создать уникальную арт-площадку. Режим работы: с 12:00 до 22:00 Сайт: https://artdynamics.ru/about#rec139007399
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