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Необычные свидания в Петербурге

Не знаем, как выглядит твоё идеальное свидание, но знаем, куда сходить на удивительное, запоминающееся или просто странное. Собираем на этой странице проверенные идеи для необычных свиданий в северной столице.

Что будет в статье:

  1. - Мистическое свидание 
  2. - Барное свидание
  3. - Аристократическое свидание 
  4. - Футуристическое свидание 
  5. - Дичь-свидание 
  6. - Тёплое свидание 
  7. - Горячее свидание 

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным. Выбирай свой дейтинг-пак и пиши той самой/тому самому. 

Мистическое свидание 

Свидание с весёлой питерской чернухой для влюблённых во всякую нечисть и просто хтонь. 

Атмосферные спектакли для самых бесноватых: 

Русалки
Русалки

Это ’театральный хоррор’ — страшная, но очень интересная сказка, финал которой о...

Театр Поколений

от 1100₽

Вий
Вий

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ве...

Приют комедианта

от 700₽

по подписке
Мистический детектив
Мистический детектив

Морфеус — уникальный иммерсивный театр с закрытыми глазами, в котором все представление разворачивается прямо в твоём воображении. Театр, в котором нет сцены. Театр, где ты— главный герой, и именно ...

Лодочник
Лодочник

Представьте себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается ...

Санкт-Петербургский Городской театр

от 2100₽

Несолнечный город
Несолнечный город

«Несолнечный город» — это вневременной рейв и магический трип, ведущий в тоннель...

до
набережная реки Фонтанки, 65

1000₽

Дракон
Дракон

«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?..» Зрелищная и гр...

Театральный лофт «За нарисованным очагом»

от 1200₽

Конец света, моя любовь
Конец света, моя любовь

Вечеринка сгоревшей юности. Древние мифы, городские легенды, детские фантазии и...

Театральная площадка «Скороход»

от 1200₽

Японские народные сказки
Японские народные сказки

«Японские народные сказки» — это спектакль для самого искушенного и смелого зрит...

Театральная долина

от 1100₽

по подписке
Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»
Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»

Добро пожаловать в захватывающий мир романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»! Открой для себя удивительное объединение реальности и фантазии на нашем иммерсивном шоу. Погрузись в загадочную атм...

+ спектакль про заключённых в катакомбах (что это, если не романтика?):

Как насчёт романтичной прогулки за ручку по тёмным закоулкам питерского души? Есть и такое: 

Экскурсия «Секреты Петербурга: коммуналка, дворы, парадные»
Экскурсия «Секреты Петербурга: коммуналка, дворы, парадные»

Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, д...

до
Загородный проспект, 2, у ограждения возле павильона «Теремок»

от 750₽

Мифы и Мистика
Мифы и Мистика

Во время экскурсии ты: — увидишь самые мистические места Санкт-Петербурга времён...

до
Думская (Мифы и Мистика), ул. Думская, 2

от 1450₽

Вот тебе идея для первого свидания – бар с пыточной и ведьминское судилище. Если не убежит, значит твой человек!

Барное свидание

Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка». 

Алко-познавательные прогулки для самых любознательных пивозавриков: 

Тур по барам Санкт-Петербурга
Тур по барам Санкт-Петербурга

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

до
Бар Обормоты, ул Некрасова, д 22

2300₽

Тур по барам Петербурга с дегустацией
Тур по барам Петербурга с дегустацией

На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...

до
Садовая улица, 37, ст. метро «Садовая»

3150₽

Экскурсия по барам Петербурга
Экскурсия по барам Петербурга

Внимание: после покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по тел...

до
Гауптвахта на Сенной, Садовая улица, 37

2700₽

Экскурсия по барам Петербурга
Экскурсия по барам Петербурга

Внимание: после покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по тел...

до
Гауптвахта на Сенной, Садовая улица, 37

3000₽

Тур нa Токсовскую Сидрерию
Тур нa Токсовскую Сидрерию

Что тебя ждёт: ? welcome drink сидра «Святой Домкрат» для освежения вкусовых ре...

Московское шоссе, 22-24

2200₽

Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели: 

Бедная девушка
Бедная девушка

«Бедная девушка» — неунывающая героиня — в поисках себя в незнакомой стране. Гор...

Bar 3/4

от 1700₽

Не кормите и не трогайте
Не кормите и не трогайте

Спектакль с атмосферой Лондона и драйвом Питера. Андрей — тихий петербургский ...

Bar 3/4

от 1700₽

Бедная девушка
Бедная девушка

Неунывающая героиня в поисках себя в незнакомой стране. Городской романс и арии ...

до
Bar 3/4

от 1700₽

по подписке
Чёрная комедия «Маша». Спектакль в баре.
Чёрная комедия «Маша». Спектакль в баре.

Писатель, переживающий разрыв со своей возлюбленной и параллельно пытающийся написать книгу, оказывается внезапно увлечен в фантасмагорическое путешествие внутрь неврозов возникшей поклонницы Маши. ...

Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе: 

Женский стендап в баре Сплетни
Женский стендап в баре Сплетни

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Сплетни бар by Anna Asti

от 890₽

Элитный Stand Up
Элитный Stand Up

Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточн...

до
Беверли Хиллз, Невский проспект, 96

от 500₽

Женский stand-up на Грибоедова
Женский stand-up на Грибоедова

Лучшие девушки комики Петербурга соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмо...

до
Руки Вверх

от 600₽

Элитный Stand Up в Квартире 8
Элитный Stand Up в Квартире 8

Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, ...

до
Квартира 8

от 400₽

Космический женский
Космический женский

Лучшие девушки комики во вселенной соберутся, чтобы ты мог сногсшибательно прове...

Космонавт

2000₽

по подписке
Большой Женский Stand Up Концерт Опытных Комикесс
Большой Женский Stand Up Концерт Опытных Комикесс

Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комикессы Петербурга, участницы известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Женский Sta...

Аристократическое свидание 

Мы в Петербурге, а значит, нужен отдельный раздел про особняковый движ. Вот культурный план для эстетов и любителей фотографий на фоне лепнины.

Обрати внимание на изысканные спектакли в неповторимом антураже старины:

Дорого-богато-пожаробезопасно – собрали для тебя томные концерты при свечах:

#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце
#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая набережная, 26

от 2500₽

#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики во дворце
#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики во дворце

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая Набережная, 26

от 2500₽

#В_СВЕЧАХ: Джаз в особняке Половцова
#В_СВЕЧАХ: Джаз в особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

до
Особняк Половцова, Большая Морская, 52

от 2500₽

#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 2500₽

Тут никто не хрумкает попкорном! Здесь балуют фуршетом с игристым и крутят классику. Камерные кинопоказы в особняке с вечерним дресс-кодом: 

Камерный кинопоказ «Граф Монте-Кристо» (2024)
Камерный кинопоказ «Граф Монте-Кристо» (2024)

Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься ф...

Особняк И. Мясникова

2500₽

Футуристическое свидание 

Идеи свиданий для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!

Погружайся в двоичный код влюблённости на технологично драматичных спектаклях: 

Хуманитас Инжиниринг
Хуманитас Инжиниринг

Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...

Театральная площадка «Скороход»

от 1800₽

Хуманитас Инжиниринг
Хуманитас Инжиниринг

Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...

Театральная площадка «Скороход»

от 1800₽

по подписке
Антигравитация
Антигравитация

Человек всегда мечтал научиться летать словно птица — оторваться от земли и, вопреки закону притяжения, парить! Вознестись над обыденным миром и устремиться к новым жизненным смыслам. «Что я могу в во...

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

Спектакль по мотивам культового романа Виктора Пелевина «Омон Ра». Герои «Homo ...

Театр Поколений

от 1300₽

А потом можно заглянуть на выставку, где пересекаются искусство и технологии:

по подписке
Выставка «VR Gallery»
Выставка «VR Gallery»

VR Gallery («Виртуальная галерея») — невероятное путешествие по вселенным классических и современных художников. Ты можешь прогуляться по собору Парижской Богоматери, погрузиться в загадочный мир Са...

Цифровые Сады
Цифровые Сады

Проект посвящен темам взаимодействия физического сада и сада цифрового — искусст...

до
Галерея «Цифергауз»

Бесплатно

Гауди. Digital Evolution
Гауди. Digital Evolution

Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит творчество испанского а...

до
LUMION

от 500₽

Мечты о Японии. Digital Evolution
Мечты о Японии. Digital Evolution

Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит культуру Японии и мир ц...

до
LUMION

от 500₽

Выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»
Выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»

Иммерсивный мультемедийный проект основан на объемных 3D картинах Джузеппе Арчим...

до
АртДинамикс

от 800₽

Завершить свидание можно ужином в заведениях, где еда – часть современных технологий:

Дичь-свидание 

Свидания для тех, кто сразу заходит с козырей. Собрали для тебя самое странное из нашего любимого дичь-раздела!

Кринж-спектакли, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:

Исход
Исход

И сказал Господь Моисею: «Моисей, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения за...

Театр Поколений

от 1600₽

по подписке
Чиполлино. Рейв-сказка
Чиполлино. Рейв-сказка

Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечитали известную сказку во взрослом возрасте и поняли, что это совершенно не детская история. Они сделали домики, надели м...

Фунт мяса
Фунт мяса

Череда словесных поединков, текстовых «баттлов», болевых столкновений, в которые...

набережная реки Крестовки, 10

от 500₽

LЁD
LЁD

Человек превозносит себя над всем миром. Над Землёй, над другими видами, над сво...

Особняк. Театр

1600₽

Дон Хиль Зеленые Штаны
Дон Хиль Зеленые Штаны

Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля ...

Камерный театр Малыщицкого

от 1200₽

Вчерашний чай
Вчерашний чай

Самый необычный способ выпить чаю в жанре психологического триллера, сна и немно...

Особняк. Театр

1800₽

Мастер-класс по лепке округлостей для самых творчески раскрепощённых: 

Мастер-класс «Only 18+ ceramics»
Мастер-класс «Only 18+ ceramics»

Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь толь...

до
улица Марата, 50

от 3000₽

Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках: 

по подписке
Пневмослон. Пневмотерапия. Лёгкий сеанс.
Пневмослон. Пневмотерапия. Лёгкий сеанс.

Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски и депреса, заряжаемся драйвом и позитивом бодрого хайпкора группы «Пневмослон» на больших двойных сеансах с уникальными...

Золотые зубы
Золотые зубы

Тольяттинская группа «Золотые зубы» вполголоса делится планами на начало 2025 го...

«Ритмы» Диско Бар

от 1200₽

Борода Бабая
Борода Бабая

Финалисты фестиваля «Улетай 2023» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» едут в ...

Smola Hall, Лиговский проспект, 74В

от 1700₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

На выступлениях люди постоянно просят сыграть ту или иную песню, и угодить всем ...

Factory №3

от 1600₽

по подписке
Порез на собаке
Порез на собаке

Порез на Собаке – это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полно...

Фрик Пати
Фрик Пати

Фрик Пати - это мультижанровый артист, отличительной чертой которого является от...

VNVNC

от 1000₽

Emofest
Emofest

Концерт, который ты просто не имеешь права пропускать. Организаторы держат инт...

MOD

от 1500₽

А если захочется дичь-добавки, можно отправиться в эти заведения: 

Тёплое свидание 

Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков. 

Уютные мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом: 

Мастер-класс «Свидание в атмосферной мастерской»
Мастер-класс «Свидание в атмосферной мастерской»

Мастер-класс, где будете только вы вдвоем. В расслабляющей атмосфере под чутки...

до
Арт-студия Кати Звездиной

9000₽

Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова
Арт-вечер со свечами и игристым с видом на Театр им. Андрея Миронова

Участники создают шедевры под руководством опытных художников, которые помогут п...

до
Kokon Space

4000₽

Роспись собачки Ballon Dog
Роспись собачки Ballon Dog

Создай свою эксклюзивную собачку и насладись вкусным ужином в ресторане Tillande...

Ресторан Tillander, Большая Морская улица, 28/13

3800₽

Арт-вечеринка «Рисуем вином»
Арт-вечеринка «Рисуем вином»

Арт-бранч с видом на Аврору. Рисуй с вином в ресторане «Крыша 18» с видом на ак...

Крыша 18

3500₽

Мастер-класс по акварели «Зимние птицы»
Мастер-класс по акварели «Зимние птицы»

Проведи субботнее утро в особняке XIX века на мастер-классе по акварели, где ты ...

Особняк И. Мясникова

4000₽

Роспись мишки Bearbricks с видом на Исаакиевский собор
Роспись мишки Bearbricks с видом на Исаакиевский собор

Создай своего эксклюзивного мишку и насладись вкусным ужином в ресторане «Горизо...

набережная реки Фонтанки, 59

3500₽

Эта волшебная выставка вызовет душевное тепло, которое захочется разделить с кем-то еще: 

Рождество в Анненкирхе
Рождество в Анненкирхе

Погрузись в атмосферу праздника и чуда на выставке «Рождество» в Анненкирхе. Тебя ждут эффектные инсталляции от арт-группы «Зерно», трогательные картины художницы Ксении Дроновой, ...

до
Анненкирхе

от 600₽

Подобрали камерные концерты с видеопроекциями для тех, кто не знает, куда деть глаза. Наслаждайтесь обществом друг друга под знакомые мелодии: 

«Лунный свет». Концерт в Анненкирхе
«Лунный свет». Концерт в Анненкирхе

Программа концерта объединяет произведения французских композиторов, сочинявших ...

Анненкирхе

от 1100₽

Музыка из кино на органе
Музыка из кино на органе

«Музыка из кино на органе» зазвучит еще более проникновенно и загадочно благодар...

Анненкирхе

от 1100₽

Музыкальная программа «Falling Star»
Музыкальная программа «Falling Star»

Под куполом Планетария 1 прозвучит сольная гитарная пьеса «Falling Star», создан...

Планетарий 1

от 1200₽

Голос Диснея
Голос Диснея

Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Disney. Ансамбль солистов Оркес...

Анненкирхе

от 1200₽

Концерт с медиапроекциями в Пушкинской кирхе
Концерт с медиапроекциями в Пушкинской кирхе

Концерты будут дополнены визуальным сопровождением от Руслана Назырова. Каждый...

Пушкинская кирха, Набережная улица, 4/25

от 500₽

Музыка в оранжерее
Музыка в оранжерее

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...

до
Оранжерея таврического сада

от 2500₽

«Лунный свет». Концерт в Анненкирхе
«Лунный свет». Концерт в Анненкирхе

Программа концерта объединяет произведения французских композиторов, сочинявших ...

Анненкирхе

от 1100₽

Концерт-перформанс «Арфа в темноте» в Планетарии
Концерт-перформанс «Арфа в темноте» в Планетарии

Ольга Максимова — современный композитор, который создает музыку на арфе, электр...

Петербургский Планетарий

от 1200₽

За общими тёплыми воспоминаниями отправляемся на «пушистую» йогу:

Йога со щенками
Йога со щенками

Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее:) Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, ча...

до
набережная канала Грибоедова, 156

2500₽

Горячее свидание 

Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+. 

Иногда банан, не просто банан... Дедушка Фрейд приглашает в красочный мир, где всё естественно и не безобразно: 

Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка свя...

до
ул. Большая Морская, д. 3-5

990₽

Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила. 

Ужин «Сексуальная революция в России»
Ужин «Сексуальная революция в России»

Сразу после революции 1917 года в России наступила полная сексуальная свобода, которой не было нигде в мире. На нашей встрече ты узнаешь, как можно было жениться и развестись неск...

MUST

5990₽

Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных бурлесках: 

Тем, кто готов краснеть до последнего, предлагаем заглянуть в музей любовного искусства: 

Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и погружайся в мир необычного дейтинга с «Кавром».

Если нелёгкая занесёт тебя в столицу – у нас также есть подробный гид по необычным свиданиям в Москве. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!

Что есть в статье:

  1. Мистическое свидание 
  2. Барное свидание
  3. Аристократическое свидание 
  4. Футуристическое свидание 
  5. Дичь-свидание 
  6. Тёплое свидание 
  7. Горячее свидание 

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