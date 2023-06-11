Необычные свидания в Петербурге

Не знаем, как выглядит твоё идеальное свидание, но знаем, куда сходить на удивительное, запоминающееся или просто странное. Собираем на этой странице проверенные идеи для необычных свиданий в северной столице.

Что будет в статье:

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным. Выбирай свой дейтинг-пак и пиши той самой/тому самому.

Мистическое свидание

Свидание с весёлой питерской чернухой для влюблённых во всякую нечисть и просто хтонь.

Атмосферные спектакли для самых бесноватых:

+ спектакль про заключённых в катакомбах (что это, если не романтика?):

Как насчёт романтичной прогулки за ручку по тёмным закоулкам питерского души? Есть и такое:

Экскурсия «Секреты Петербурга: коммуналка, дворы, парадные» Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, д... до 31 января 2025 Загородный проспект, 2, у ограждения возле павильона «Теремок» от 750₽ Мифы и Мистика Во время экскурсии ты: — увидишь самые мистические места Санкт-Петербурга времён... до 27 февраля 2025 Думская (Мифы и Мистика), ул. Думская, 2 от 1450₽

Вот тебе идея для первого свидания – бар с пыточной и ведьминское судилище. Если не убежит, значит твой человек!

Барное свидание

Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка».

Алко-познавательные прогулки для самых любознательных пивозавриков:

Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели:

Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе:

Аристократическое свидание

Мы в Петербурге, а значит, нужен отдельный раздел про особняковый движ. Вот культурный план для эстетов и любителей фотографий на фоне лепнины.

Обрати внимание на изысканные спектакли в неповторимом антураже старины:

Дорого-богато-пожаробезопасно – собрали для тебя томные концерты при свечах:

Тут никто не хрумкает попкорном! Здесь балуют фуршетом с игристым и крутят классику. Камерные кинопоказы в особняке с вечерним дресс-кодом:

Камерный кинопоказ «Граф Монте-Кристо» (2024) Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься ф... 2 февраля Особняк И. Мясникова 2500₽

Футуристическое свидание

Идеи свиданий для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!

Погружайся в двоичный код влюблённости на технологично драматичных спектаклях:

А потом можно заглянуть на выставку, где пересекаются искусство и технологии:

Завершить свидание можно ужином в заведениях, где еда – часть современных технологий:

Дичь-свидание

Свидания для тех, кто сразу заходит с козырей. Собрали для тебя самое странное из нашего любимого дичь-раздела!

Кринж-спектакли, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:

Мастер-класс по лепке округлостей для самых творчески раскрепощённых:

Мастер-класс «Only 18+ ceramics» Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь толь... до 26 декабря улица Марата, 50 от 3000₽

Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках:

А если захочется дичь-добавки, можно отправиться в эти заведения:

Тёплое свидание

Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков.

Уютные мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом:

Эта волшебная выставка вызовет душевное тепло, которое захочется разделить с кем-то еще:

Рождество в Анненкирхе Погрузись в атмосферу праздника и чуда на выставке «Рождество» в Анненкирхе. Тебя ждут эффектные инсталляции от арт-группы «Зерно», трогательные картины художницы Ксении Дроновой, ... до 2 февраля 2025 Анненкирхе от 600₽

Подобрали камерные концерты с видеопроекциями для тех, кто не знает, куда деть глаза. Наслаждайтесь обществом друг друга под знакомые мелодии:

За общими тёплыми воспоминаниями отправляемся на «пушистую» йогу:

Йога со щенками Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее:) Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, ча... до 31 января набережная канала Грибоедова, 156 2500₽

Горячее свидание

Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+.

Иногда банан, не просто банан... Дедушка Фрейд приглашает в красочный мир, где всё естественно и не безобразно:

Фантазии и сны Зигмунда Фрейда «Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка свя... до 30 ноября ул. Большая Морская, д. 3-5 990₽

Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила.

Ужин «Сексуальная революция в России» Сразу после революции 1917 года в России наступила полная сексуальная свобода, которой не было нигде в мире. На нашей встрече ты узнаешь, как можно было жениться и развестись неск... 13 февраля MUST 5990₽

Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных бурлесках:

Тем, кто готов краснеть до последнего, предлагаем заглянуть в музей любовного искусства:

Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и погружайся в мир необычного дейтинга с «Кавром».

Если нелёгкая занесёт тебя в столицу – у нас также есть подробный гид по необычным свиданиям в Москве. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!