Необычные свидания в Петербурге

Здесь ты найдёшь идеи, которые помогут избежать неловких пауз, прощупать общие интересы и подарят приятные воспоминания, даже если свидание оказалось неудачным. Выбирай свой дейтинг-пак и пиши той самой/тому самому.
Мистическое свидание
Свидание с весёлой питерской чернухой для влюблённых во всякую нечисть и просто хтонь.
Атмосферные спектакли для самых бесноватых:
Это ’театральный хоррор’ — страшная, но очень интересная сказка, финал которой о...
от 1100₽
Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ве...
от 700₽
Морфеус — уникальный иммерсивный театр с закрытыми глазами, в котором все представление разворачивается прямо в твоём воображении. Театр, в котором нет сцены. Театр, где ты— главный герой, и именно ...
Представьте себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается ...
от 2100₽
«Несолнечный город» — это вневременной рейв и магический трип, ведущий в тоннель...
1000₽
«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?..» Зрелищная и гр...
от 1200₽
Вечеринка сгоревшей юности. Древние мифы, городские легенды, детские фантазии и...
от 1200₽
«Японские народные сказки» — это спектакль для самого искушенного и смелого зрит...
от 1100₽
+ спектакль про заключённых в катакомбах (что это, если не романтика?):
Сюжет основан на одноименной пьесе Марины Цветаевой о немецкой легенде про Крысолова. Пьеса затрагивает тему недостатка внимания и равнодушия общества к детям. В основу спектакля легли интервью малол...
Как насчёт романтичной прогулки за ручку по тёмным закоулкам питерского души? Есть и такое:
Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, д...
от 750₽
Во время экскурсии ты: — увидишь самые мистические места Санкт-Петербурга времён...
от 1450₽
Вот тебе идея для первого свидания – бар с пыточной и ведьминское судилище. Если не убежит, значит твой человек!
Барное свидание
Когда «влюбиться с первого взгляда» становится «влюбиться с первого глотка».
Алко-познавательные прогулки для самых любознательных пивозавриков:
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
2300₽
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
3150₽
Внимание: после покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по тел...
2700₽
Внимание: после покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения по тел...
3000₽
Что тебя ждёт: ? welcome drink сидра «Святой Домкрат» для освежения вкусовых ре...
2200₽
Барные спектакли для тех, кто лучше понимает искусство, когда хмели сумели:
«Бедная девушка» — неунывающая героиня — в поисках себя в незнакомой стране. Гор...
от 1700₽
Спектакль с атмосферой Лондона и драйвом Питера. Андрей — тихий петербургский ...
от 1700₽
Неунывающая героиня в поисках себя в незнакомой стране. Городской романс и арии ...
от 1700₽
Избавиться от неловкости первых свиданий можно за смехом и вкусным напитком на барном стендапе:
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 890₽
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's... Регалий предостаточн...
от 500₽
Лучшие девушки комики Петербурга соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмо...
от 600₽
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, ...
от 400₽
Лучшие девушки комики во вселенной соберутся, чтобы ты мог сногсшибательно прове...
2000₽
Аристократическое свидание
Мы в Петербурге, а значит, нужен отдельный раздел про особняковый движ. Вот культурный план для эстетов и любителей фотографий на фоне лепнины.
Обрати внимание на изысканные спектакли в неповторимом антураже старины:
Дорого-богато-пожаробезопасно – собрали для тебя томные концерты при свечах:
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Тут никто не хрумкает попкорном! Здесь балуют фуршетом с игристым и крутят классику. Камерные кинопоказы в особняке с вечерним дресс-кодом:
Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься ф...
2500₽
Футуристическое свидание
Идеи свиданий для перегруженных андроидов. Почисти карту памяти, будут новые впечатления!
Погружайся в двоичный код влюблённости на технологично драматичных спектаклях:
Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...
от 1800₽
Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...
от 1800₽
Человек всегда мечтал научиться летать словно птица — оторваться от земли и, вопреки закону притяжения, парить! Вознестись над обыденным миром и устремиться к новым жизненным смыслам. «Что я могу в во...
Спектакль по мотивам культового романа Виктора Пелевина «Омон Ра». Герои «Homo ...
от 1300₽
А потом можно заглянуть на выставку, где пересекаются искусство и технологии:
VR Gallery («Виртуальная галерея») — невероятное путешествие по вселенным классических и современных художников. Ты можешь прогуляться по собору Парижской Богоматери, погрузиться в загадочный мир Са...
Проект посвящен темам взаимодействия физического сада и сада цифрового — искусст...
Бесплатно
Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит творчество испанского а...
от 500₽
Иммерсивная визуальная выставка в формате 360° объединит культуру Японии и мир ц...
от 500₽
Иммерсивный мультемедийный проект основан на объемных 3D картинах Джузеппе Арчим...
от 800₽
Завершить свидание можно ужином в заведениях, где еда – часть современных технологий:
Дичь-свидание
Свидания для тех, кто сразу заходит с козырей. Собрали для тебя самое странное из нашего любимого дичь-раздела!
Кринж-спектакли, после которых вам двоим точно будет, что обсудить:
И сказал Господь Моисею: «Моисей, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения за...
от 1600₽
Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечитали известную сказку во взрослом возрасте и поняли, что это совершенно не детская история. Они сделали домики, надели м...
Череда словесных поединков, текстовых «баттлов», болевых столкновений, в которые...
от 500₽
Человек превозносит себя над всем миром. Над Землёй, над другими видами, над сво...
1600₽
Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля ...
от 1200₽
Самый необычный способ выпить чаю в жанре психологического триллера, сна и немно...
1800₽
Мастер-класс по лепке округлостей для самых творчески раскрепощённых:
Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь толь...
от 3000₽
Бери под ручку свою Харли Квинн, и отправляйтесь сбрасывать стресс на «дурных» концертах и вечеринках:
Традиционные весенние сеансы массовой пневмотерапии: избавляемся от зимней тоски и депреса, заряжаемся драйвом и позитивом бодрого хайпкора группы «Пневмослон» на больших двойных сеансах с уникальными...
Тольяттинская группа «Золотые зубы» вполголоса делится планами на начало 2025 го...
от 1200₽
Финалисты фестиваля «Улетай 2023» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» едут в ...
от 1700₽
На выступлениях люди постоянно просят сыграть ту или иную песню, и угодить всем ...
от 1600₽
Порез на Собаке – это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полно...
А если захочется дичь-добавки, можно отправиться в эти заведения:
Тёплое свидание
Последние, но не по значению, идеи для самых трогательных и нежных котиков.
Уютные мастер-классы для тех, кто хочет познакомиться ближе, но пока боится остаться наедине друг с другом:
Мастер-класс, где будете только вы вдвоем. В расслабляющей атмосфере под чутки...
9000₽
Участники создают шедевры под руководством опытных художников, которые помогут п...
4000₽
Создай свою эксклюзивную собачку и насладись вкусным ужином в ресторане Tillande...
3800₽
Арт-бранч с видом на Аврору. Рисуй с вином в ресторане «Крыша 18» с видом на ак...
3500₽
Проведи субботнее утро в особняке XIX века на мастер-классе по акварели, где ты ...
4000₽
Создай своего эксклюзивного мишку и насладись вкусным ужином в ресторане «Горизо...
3500₽
Эта волшебная выставка вызовет душевное тепло, которое захочется разделить с кем-то еще:
Погрузись в атмосферу праздника и чуда на выставке «Рождество» в Анненкирхе. Тебя ждут эффектные инсталляции от арт-группы «Зерно», трогательные картины художницы Ксении Дроновой, ...
от 600₽
Подобрали камерные концерты с видеопроекциями для тех, кто не знает, куда деть глаза. Наслаждайтесь обществом друг друга под знакомые мелодии:
Программа концерта объединяет произведения французских композиторов, сочинявших ...
от 1100₽
«Музыка из кино на органе» зазвучит еще более проникновенно и загадочно благодар...
от 1100₽
Под куполом Планетария 1 прозвучит сольная гитарная пьеса «Falling Star», создан...
от 1200₽
Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Disney. Ансамбль солистов Оркес...
от 1200₽
Концерты будут дополнены визуальным сопровождением от Руслана Назырова. Каждый...
от 500₽
Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...
от 2500₽
Программа концерта объединяет произведения французских композиторов, сочинявших ...
от 1100₽
Ольга Максимова — современный композитор, который создает музыку на арфе, электр...
от 1200₽
За общими тёплыми воспоминаниями отправляемся на «пушистую» йогу:
Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее:) Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, ча...
2500₽
Горячее свидание
Для тех, кто уже готов сковырнуть потаённые струны чужой души, предлагаем несколько пикантных дейтинг-идей, в том числе из нашей самой интригующей подборки 18+.
Иногда банан, не просто банан... Дедушка Фрейд приглашает в красочный мир, где всё естественно и не безобразно:
«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка свя...
990₽
Ма-а-ам, да мы просто на лекцию сходим! Погружайся в «горячий» исторический контекст, потому что знания – это сила.
Сразу после революции 1917 года в России наступила полная сексуальная свобода, которой не было нигде в мире. На нашей встрече ты узнаешь, как можно было жениться и развестись неск...
5990₽
Поддать огонька и избавиться от остатков стеснения можно на заводных бурлесках:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (905) 788-90-98 Сначала была комедия, и именно к ней корнями восходит бурлеск! В это вечер изящные номера от див перенесут тебя...
Премьера кабаре-программы в формате dinner show на новой площадке! В этот вечер тебя ждёт самая роскошная кабаре-программа Sirens, лучшие номера, блистательные шоугёрлс и великолепный номер с бокалом...
Тем, кто готов краснеть до последнего, предлагаем заглянуть в музей любовного искусства:
Ну вот! Выбирай, к чему лежит душа, и погружайся в мир необычного дейтинга с «Кавром».
Если нелёгкая занесёт тебя в столицу – у нас также есть подробный гид по необычным свиданиям в Москве. Также заглядывай в приложение, там ещё много всего интересного!