Тебя ждёт мастер-класс по винной живописи в локации с панорамным видом на акваторию Невы и крейсер «Аврора». В течение трёх часов ты создашь свою картину, используя вино в качестве вдохновения и красок. Опытный художник поможет тебе довести её до идеала. Навыки рисования не требуются, получится даже у новичка. Приветственный напиток входит в билет.