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Арт-вечеринка «Рисуем вином с видом на Неву»
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя ждёт мастер-класс по винной живописи в локации с панорамным видом на акваторию Невы и крейсер «Аврора». В течение трёх часов ты создашь свою картину, используя вино в качестве вдохновения и красок. Опытный художник поможет тебе довести её до идеала. Навыки рисования не требуются, получится даже у новичка. Приветственный напиток входит в билет.
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