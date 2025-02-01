Проведи субботнее утро в особняке XIX века на мастер-классе по акварели, где ты создашь яркую иллюстрацию зимних птиц в стиле реализма. Мастер-класс пройдёт в частном крыле, которое специально откроют под событие. До начала у тебя будет время свободно прогуляться по открытым парадным и гостиным стиля необарокко, сделать фотографии или отдохнуть у фонтана в зимнем саду. На мастер-классе под чутким руководством Марии Спивак — профессионального архитектора-художника, каллиграфа и ботанического иллюстратора, ты создашь акварельную иллюстрацию зимних птиц в стиле реализма по разным референсам на выбор. Занятие подойдёт как для тех, кто уже знаком с акварельной техникой, так и для тех, кто никогда ранее не пробовал рисовать акварелью. Во время мастер-класса тебе предложат чай и кофе. Событие рассчитано на взрослую аудиторию. Возрастное ограничение: 7+, детям обязательно необходимо сопровождение взрослого. Продолжительность: 2 часа