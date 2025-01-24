Под куполом Планетария 1 прозвучит сольная гитарная пьеса «Falling Star», созданная и исполненная композитором Алексеем Зубаревым. Это не просто концерт, а музыкальная история, в которой переплетаются природа, время и внутренние размышления автора. Это единое музыкальное полотно, где мелодии переплетаются с авторскими образами и размышлениями о природе, человечестве, вечности и современности. Зрители смогут погрузиться в магию звука, где знакомые темы встречаются с новыми, создавая атмосферу, способную перенести в другой мир. Алексей Зубарев – композитор с многогранным творческим почерком, известный своей работой над музыкой к фильму «Географ глобус пропил», отмеченной премиями «Ника» и «Кинотавр».