«Несолнечный город» — это вневременной рейв и магический трип, ведущий в тоннель сознания, заполненный видениями и ощущениями. Сцена превращена в танцпол, а артисты, словно в ритуальном танце, двигаются по выстроенным режиссером «солнечным» и «несолнечным» траекториям. Не привязываясь к конкретному сюжету, месту действия и героям, автор создает спектакль по принципу работы человеческой памяти — внезапно всплывают и исчезают воспоминания, видения, чьи-то фразы, навязчивые сны…