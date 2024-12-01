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Несолнечный город

набережная реки Фонтанки, 65

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Несолнечный город» — это вневременной рейв и магический трип, ведущий в тоннель сознания, заполненный видениями и ощущениями. Сцена превращена в танцпол, а артисты, словно в ритуальном танце, двигаются по выстроенным режиссером «солнечным» и «несолнечным» траекториям. Не привязываясь к конкретному сюжету, месту действия и героям, автор создает спектакль по принципу работы человеческой памяти — внезапно всплывают и исчезают воспоминания, видения, чьи-то фразы, навязчивые сны…

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