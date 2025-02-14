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Бедная девушка

ул. Чайковского 34

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Завершение:

от 1700₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

«Бедная девушка» — неунывающая героиня — в поисках себя в незнакомой стране. Городской романс и арии мюзиклов, Нью-Йорк, Париж и любимый Питер. Путь от художницы до Доминиктрисы и победа смертью силой великой литературы и вселенской любви. «Когда душа тоскует и просит её куда-нибудь сводить — где есть другие души, я иду в кабак». Жизненные истории, рассказанные откровенно и с самоиронией, песни и танцы, красивые женщины и страстные мужчины — всё это «Бедная девушка».

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