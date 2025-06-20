Лодочник
Литейный проспект, 46
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Представь себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается в мир мёртвых, чтобы сразиться со смертью и спасти свою возлюбленную. Но что будет, если этим героем окажется не Орфей, а обыкновенный русский сторож, страдающий от безденежья и алкоголизма? Подписав контракт с потусторонними силами, сторож Саша устраивается работать лодочником на реке Стикс и начинает переправлять людей с одного берега на другой. И так бы всё и продолжалось до бесконечности, если бы не любовь — как это обычно и бывает в мифах.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи