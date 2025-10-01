Экскурсия сочетает в себе интересы культурных энтузиастов и любителей истории, дополняется лёгкой долей приключенческого духа. Она познакомит тебя с непарадной секретной стороной Петербурга. Прогулка пройдёт мимо доходных домов, которые скрывают за фасадом множество секретов: таинственные лестницы, изысканные витражи, скрытые двери, а также персонажей из мифов и легенд. Однако для доступа к этим местам требуется гид с ключами. Посмотри наверх во дворе-колодце: там виден лишь узкий кусочек неба, а вокруг всё пропитано атмосферой мистики. Здесь тебя ждут закулисные тайны Питера: узкие чёрные лестницы, мрачная тишина внутренних дворов-колодцев, запутанные проходные дворы и коммунальные квартиры, в одной из них ты побываешь. В программе: — Дворы-колодцы с необычными формами, размерами и историями; — Несколько старинных парадных в доходных домах; — Впечатляющие истории из жизни местных; — Изучение метлахской плитки, витражей и каминов, архитектурных деталей; — Две комнаты в большой коммунальной квартире. Увидишь комнату писателя Сергея Довлатова с интереснейшими артефактами советского быта и ещё одну комнату этой коммунальной квартиры — живое отражение ушедшей эпохи. Прекрасно сохранившиеся интерьер, мебель, аутентичные вещицы домашнего обихода. Ты попадёшь в квартиру через парадную дверь, а выйдешь через полузаброшенный чёрный ход — настоящее приключение. Обязательная регистрация билетов у организатора с 10:00 до 18:00 Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.