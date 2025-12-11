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Конец света, моя любовь

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вечеринка сгоревшей юности. Древние мифы, городские легенды, детские фантазии и взрослые фантазмы заплетаются в тугую психоделическую косичку. Страшные сказки Аллы Горбуновой рассказывают об изнанке мира, куда мы попадаем во сне. Или, возможно, о подлинном лице нашего мира, которое обычно скрыто за картонной маской здравого смысла. Постановка Театра Ненормативной Пластики.

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