Элитный StandUp
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Комментарии
Вчера были компанией, мне понравилось. Особенно преподаватель был смешной)
Пишите, сходим вместе)
Если кто-то ещё не ходил, но хочет пойти, то может быть скооперируемся?
Я не местная, хочу пойти но не с кем. Кто-то собирается?
Ищу компанию для посещения этого мероприятия! Го вместе!
Планирую посетить в ближайшие даты. Ни кто не хочет составить компанию?
Очень крутые ребята! Ходила к ним не один раз со своими друзьями, выступают разные комики и смешные шутки) Но больше всех нам нравится Михаил Шевченко, очень харизматичный и позитивный комик, приятно слушать!) Если хотите отдохнуть и повеселиться, то вам однозначно к ним! 😍
Был два раза у этих ребят в квартире 8, на разных форматах Стэнд UPa. Оба раза ощущение 50/50. Уровень, комиков низковат. В целом провести вечер в компании можно, но не ожидайте искроментного юмора.
Василий, а где понравилось? Ни разу не была на стендапах, хочу это исправить)
Алина, в стэйдже не плохо было
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