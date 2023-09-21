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Элитный StandUp

Евгенич, улица Рубинштейна, 9/3литА

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Твоё идеальное свидание с комедией. Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Команда проекта Comedy stuff готова смешить тебя каждый день! Расписание по кнопке «Купить билет»

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Топ событий сентября 2023 в Питере

Сейчас самое время полежать на ковре из осенних листьев. Но! Петербург насыщен мероприятиями — откинь осеннее покрывало и вперёд.

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Комментарии

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Юлия
11 сентября 2024, 02:01

Есть желающие?

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Дарья
16 июня 2024, 00:40

Вчера были компанией, мне понравилось. Особенно преподаватель был смешной)

П
Полина
10 апреля 2024, 13:17

Пишите, сходим вместе)

Н
Никита
7 апреля 2024, 11:21

Если кто-то ещё не ходил, но хочет пойти, то может быть скооперируемся?

Л
Лиза
31 марта 2024, 09:36

Я не местная, хочу пойти но не с кем. Кто-то собирается?

Я
Ян
27 марта 2024, 12:42

Ищу компанию для посещения этого мероприятия! Го вместе!

П№
Пользователь №628801
20 марта 2024, 11:45

Планирую посетить в ближайшие даты. Ни кто не хочет составить компанию?

Ю
Юлия
14 марта 2024, 21:33

Очень крутые ребята! Ходила к ним не один раз со своими друзьями, выступают разные комики и смешные шутки) Но больше всех нам нравится Михаил Шевченко, очень харизматичный и позитивный комик, приятно слушать!) Если хотите отдохнуть и повеселиться, то вам однозначно к ним! 😍

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Василий
17 января 2024, 10:46

Был два раза у этих ребят в квартире 8, на разных форматах Стэнд UPa. Оба раза ощущение 50/50. Уровень, комиков низковат. В целом провести вечер в компании можно, но не ожидайте искроментного юмора.

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Алина
1 апреля 2024, 15:02

Василий, а где понравилось? Ни разу не была на стендапах, хочу это исправить)

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Василий
1 апреля 2024, 15:43

Алина, в стэйдже не плохо было

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