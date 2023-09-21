Твоё идеальное свидание с комедией. Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Команда проекта Comedy stuff готова смешить тебя каждый день! Расписание по кнопке «Купить билет»