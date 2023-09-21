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Топ событий сентября 2023 в Питере

Сейчас самое время полежать на ковре из осенних листьев. Но! Петербург насыщен мероприятиями — откинь осеннее покрывало и вперёд.

Что будет в статье:

  1. - Тёплые концерты
  2. - Разные концерты
  3. - Громкие вечеринки
  4. - Выставки
  5. - Самое необычное в театре
  6. - Лекции и мастер-классы
  7. - Сольный Stand Up
  8. - Топовые комики
  9. - Комедийное шоу

Источник фото: https://fotoxcom.ru/

Тёплые концерты

Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. Или погреться у свечей, а заодно и музыку послушать.

Музыка в оранжерее. Неоклассика Тихого океана
Музыка в оранжерее. Неоклассика Тихого океана

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...

Оранжерея таврического сада

от 2350₽

«Вивальди в цветах». Концерт в оранжерее
«Вивальди в цветах». Концерт в оранжерее

Насладись музыкальными шедеврами эпохи барокко в атмосферных джунглях Таврическо...

Оранжерея таврического сада

от 2100₽

В свечах: Неоклассика в особняке Половцова
Популярное
В свечах: Неоклассика в особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк А.А. Половцова

от 4250₽

В свечах: Неоклассика во дворце
Популярное
В свечах: Неоклассика во дворце

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая Набережная, 26

от 2500₽

В свечах: Джаз в Особняке Елисеевых
В свечах: Джаз в Особняке Елисеевых

Приготовься устроиться поудобнее и насладиться шедеврами мира джаза в виртуозном...

Особняк Елисеевых

от 2500₽

Разные концерты

Погрузись в атмосферу Хогвартса под звучание оркестра. А питерская панкота приглашает в гости — в продаже анархия и возвращение моды на панк-рок.

А как насчёт знакомства с музыкальной группой, названной в честь танца, символизирующего нетерпимость к увяданию плоти?

Торба-на-Круче
Торба-на-Круче

Музыка, которая лечит. Эмоционально и тонко - о главном. Песни для тех, кто люб...

Jagger

1100₽

Концерт в Планетарии «Гарри Поттер» | 20:00
Концерт в Планетарии «Гарри Поттер» | 20:00

Сова зовёт тебя в космос! "Гарри Поттер" под звёздным небом самого огромного пл...

Планетарий 1

от 2200₽

Motorama в Питере
Motorama в Питере

Большой концерт ростовской постпанк группы в Санкт-Петербурге....

Sound

от 1300₽

The Vazeline
The Vazeline

Питерская панкота у себя дома будет продавать анархию и возвращать в моду панк-р...

Ласточка

600₽

Голос Диснея
Популярное
Голос Диснея

Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Диснея. Он перенесёт тебя в самы...

Анненкирхе

от 1700₽

4 Позиции Бруно
4 Позиции Бруно

Бруно в четырёх позициях: Токсик Даб, Токсик Поп, Токсик Дарк и Токсик Рейв. От ...

Рассвет

от 1800₽

Громкие вечеринки

 ...кто-то увидит настоящий шагающий замок посреди города, кому-то откроется тайна морских глубин Японского моря, удачливым посчастливится прокатиться на котобусе, а некоторым даже обнять самого хранителя леса Тоторо. На одну ночь таинственный Buddha Bar превратится в храм любви имени Хаяо Миядзаки. 
VOSTOK by Odyssey. Miyazaki Saga
VOSTOK by Odyssey. Miyazaki Saga
VOSTOK by Odyssey. Miyazaki Saga

Ты просил, Ты звал, Ты хотел…. И он пришёл! Восток - это не только шёлк, тайны...

Buddha-Bar

9000₽

Saint Party
Saint Party

В планах: незабываемая ночь с танцами до утра. Будем ждать тебя на лучшей площад...

Центр перемещений во времени «KOD», улица Комсомола д. 2

от 600₽

Опережая октябрь. Чтобы ты спланировал заранее: мультиформатный рок-концерт с насыщенной программой. И фестиваль альтернативной музыки в столице русского рока. Санкт-Дождебург встречает свой «Ледник».

Праздник Музыки The Beatles & Classic Rock
Праздник Музыки The Beatles & Classic Rock

Праздник Музыки The Beatles & Classic Rock - единственный в своем роде мультифор...

AURORA

от 800₽

Ледник
Ледник

Как ты знаешь, Санкт-Петербург - столица русского рока, и именно здесь тебя ждет...

Клуб "Аврора". Пироговская наб., 5/2

от 1300₽

Выставки

Отправляйся в настоящее путешествие, где медиатором будет искусственный интеллект. А ещё твоему вниманию мультимедийная выставка, посвященная самому сильному и неоднозначному чувству в мире. 

по подписке
Love&Noise
Love&Noise

Love&Noise — мультимедийная выставка студии dreamlaser, посвященная любви — одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему. Проект Love&Noise приглашает зрителей к совместному разм...

по подписке
Не смотри на меня так куратор
Не смотри на меня так куратор

В галерее современного искусства Anna Nova при поддержке конкурса Nova Art проходит экспериментально-исследовательская выставка «не смотри на меня так куратор» Ильи Крончева-Иванова. Проект исследуе...

по подписке
Интеллект Искусства
Интеллект Искусства

Около сотни работ Огюста Родена, Аристида Майоля, Леона Бакста, Марка Шагала и нашего современника художника Дмитрия Пахомова собраны на одной площадке в проекте «Интеллект Искусства». Это настоящее ...

Выставка «Совершилось» в Пушкинской кирхе
Популярное
Выставка «Совершилось» в Пушкинской кирхе

Пасха — главный христианский праздник, оказавший огромное влияние на всю европей...

до
Пушкин, Набережная улица, 4/25

от 200₽

Выставка в Анненкирхе «Сотворение»
Популярное
Выставка в Анненкирхе «Сотворение»

Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...

до
Анненкирхе

от 400₽

Самое необычное в театре

Твоему вниманию иммерсивно-запутанная история людей и ароматов, судеб и пикантных блюд, реальных событий и фантазий. Спектакль на основе реальных событий из жизни Билли Миллигана — одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». И мюзикл о речных ундинах, объединяющий пение и жестовый язык. 

Лес. Грибы
Популярное
Лес. Грибы

Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...

Площадка 51

от 900₽

«Добрый вечер! Десерта не будет!» в Театре на воде
«Добрый вечер! Десерта не будет!» в Театре на воде

Гастрономическое иммерсивное шоу, где нет сцены и зрительного зала, где все прос...

Театр на воде, Университетская наб., 13

от 6000₽

Билли Миллиган
Популярное
Билли Миллиган

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 2700₽

[отменено] Гимпл - дурень
[отменено] Гимпл - дурень

Внимание: мероприятие отменено организатором. Театральное товарищество БААТ, пр...

Площадка 51

от 800₽

Приятного аппетита, или что случилось на самом деле!
Приятного аппетита, или что случилось на самом деле!

Добро пожаловать в мир интриг, заговоров, трагических неожиданностей и роковых с...

Театр на воде, Университетская наб., 13

от 6000₽

Лорелея. Дева Рейна | 30 сентября
Лорелея. Дева Рейна | 30 сентября

«Лорелея. Дева Рейна» – первый российский мюзикл, объединяющий пение и жестовый ...

GAiKA SPACE

от 1500₽

Ноу Шоу
Ноу Шоу

Спектакль начинается как странный литературный вечер, постепенно перерастает в э...

Площадка 51

от 1000₽

Лекции и мастер-классы

Гастрономическое разнообразие в сочетании с медитативными практиками — и всё это на шоколадной дегустации. Лекция о психопатологии отношений от Василия Бейнарович, врача-психиатра и автора ютьюб проекта Faust21century. И любопытная авторская лекция об истоках японской культуры, на которой ты узнаешь о героях народного фольклора, ставших персонажами современной манга и анимэ.

Шоколадная дегустация | 21 сентября
Шоколадная дегустация | 21 сентября

Быть дегустатором шоколада – ответственная работа, но кто-то должен ее делать. Э...

наб. Обводного канала, 74 лит Т, шоколадная фабрика Amazing Cacao

1500₽

Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 22 сентября
Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 22 сентября

Тебя ждет дегустация шоколада с элементами медитации и арт-терапии. Здесь все —...

Theobroma

2500₽

Лекция «Психопатология отношений»
Лекция «Психопатология отношений»

Коко Шанель и Игорь Стравинский, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Анна Ахматова ...

ЕСОД дом еврейской культуры, ул. Б. Разночинная, д. 25А

от 1000₽

Лекция «Ренуар. Красота, женщины и живопись» | 23 сентября
Лекция «Ренуар. Красота, женщины и живопись» | 23 сентября

Здесь ты сможешь перенестись во Францию 19 — начало 20 века и познакомиться с жи...

Кондитерская Анны Красовской

1900₽

Мастер-класс «Французский трюфель» | 23 сентября
Мастер-класс «Французский трюфель» | 23 сентября

На мастер-классе от Кулинарной школы №1 ты приготовишь 7 видов трюфелей с исполь...

Кулинарная школа №1

2800₽

Лекция «Духи и оборотни японского фольклора в современных манга и анимэ» | 29 сентября
Лекция «Духи и оборотни японского фольклора в современных манга и анимэ» | 29 сентября

Персонажи городских легенд, герои военных сражений, мистические романтические вл...

Кондитерская Анны Красовской

1800₽

Сольный Stand Up

Сольных стендапов много не бывает. Особенно с победителем «Открытого Микрофона» на ТНТ или с одним из основателей жанра стендап-комедии в России. Смеяться и еще раз смеяться! 

Лёша Шамутило
Лёша Шамутило

Алексей Шамутило — победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, учас...

Stage StandUp Club

от 1500₽

Дима Гаврилов | 18:30
Дима Гаврилов | 18:30

Дима Гаврилов — участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и многих других ...

Stage StandUp Club

1900₽

Антон Борисов
Антон Борисов

Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основат...

Stage StandUp Club

от 800₽

Хетаг Хугаев
Хетаг Хугаев

Резидент StandUp Store Moscow, участник «Stand Up» на «ТНТ», youtube канала «Woo...

Stage StandUp Club

от 2200₽

Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Встречай московских комиков с лучшими шутками, врывайся в вечер комедии.

Денис Гвоздёв и Сергей Зорик
Денис Гвоздёв и Сергей Зорик

Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Ребята захватят с собой из Москвы свои лучшие шутки, а тебе останется только с кайфо...

Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111

от 1500₽

Топовые комики

Опытные комики будут обкатывать новый материал, радовать новыми шутками и импровизацией. У каждого комика свои регалии, прозвища из детства и жизненный опыт за спиной. Всё это вкупе с авторскими коктейлями подарит тебе незабываемый вечер. 

Элитный StandUp
Популярное
Элитный StandUp

Твоё идеальное свидание с комедией. Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ...

до
Евгенич, улица Рубинштейна, 9/3литА

от 800₽

Проверка опытных комиков по понедельникам в Butcher & Banker
Проверка опытных комиков по понедельникам в Butcher & Banker

Опытные Stand Up комики проверяют материал для ТНТ и интернет проектов, выступят...

Butcher&Banker

350₽

Проверка материала | Влад Васильев
Проверка материала | Влад Васильев

Проверка новых блоков материала от опытных комиков. Ведущий: Влад Васильев....

Stage StandUp Club

от 350₽

[отменено] Стендап-концерт топовых комиков в ROUTE 148
[отменено] Стендап-концерт топовых комиков в ROUTE 148

Внимание: отмена мероприятия Опытные комики, обкатывают материал перед ТНТ и ин...

Роут 148

790₽

Субботний концерт топовых комиков в ROUTE 148
Субботний концерт топовых комиков в ROUTE 148

Внимание: билетов на 4 ноября нет. Опытные комики, обкатывают материал перед ТН...

Роут 148

650₽

Комедийное шоу

Некоторые комики уже успели соскучиться по школьным временам, а потому решили снова оказаться учениками. Они будут решать задачки и оправдываться за невыполненную домашку, будут делать это смешно, искусно. И твоему вниманию дейтинг вслепую на сцене. Маски на глазах, новые знакомства, ответы на вопросы ведущего — шоу, после которого уходишь с пачкой знакомств в кармане;)

Снова в школу | 21:30
Снова в школу | 21:30

Комедийно-образовательное шоу. Пусть все участники шоу до сих пор показывают па...

Stage StandUp Club

500₽

Проверка шуток для съемок | Глеб Капелюх
Проверка шуток для съемок | Глеб Капелюх

Лучшие комики Питера рассказывают свои лучшие шутки, чтобы снять их на канал луч...

Stage StandUp Club

350₽

[soold out] Приятно познакомиться
[soold out] Приятно познакомиться

Дейтинг вслепую на сцене. Герои с масками на глазах отвечают ведущему на вопрос...

Stage StandUp Club

1500₽

Собрали самое популярное и интересное на начало осени. У нас ты найдешь отменную дичь, громкие вечеринки, иммерсивные спектакли и самые тёплые концерты.
с любовью к подписчикам и осени, редакция приложения «Кавёр»

Что есть в статье:

  1. Тёплые концерты
  2. Разные концерты
  3. Громкие вечеринки
  4. Выставки
  5. Самое необычное в театре
  6. Лекции и мастер-классы
  7. Сольный Stand Up
  8. Топовые комики
  9. Комедийное шоу

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