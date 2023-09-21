Топ событий сентября 2023 в Питере

Сейчас самое время полежать на ковре из осенних листьев. Но! Петербург насыщен мероприятиями — откинь осеннее покрывало и вперёд.

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Тёплые концерты

Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. Или погреться у свечей, а заодно и музыку послушать.

Разные концерты

Погрузись в атмосферу Хогвартса под звучание оркестра. А питерская панкота приглашает в гости — в продаже анархия и возвращение моды на панк-рок.

А как насчёт знакомства с музыкальной группой, названной в честь танца, символизирующего нетерпимость к увяданию плоти?

Громкие вечеринки

...кто-то увидит настоящий шагающий замок посреди города, кому-то откроется тайна морских глубин Японского моря, удачливым посчастливится прокатиться на котобусе, а некоторым даже обнять самого хранителя леса Тоторо. На одну ночь таинственный Buddha Bar превратится в храм любви имени Хаяо Миядзаки. VOSTOK by Odyssey. Miyazaki Saga

VOSTOK by Odyssey. Miyazaki Saga Ты просил, Ты звал, Ты хотел…. И он пришёл! Восток - это не только шёлк, тайны... 23 сентября Buddha-Bar 9000₽ Saint Party В планах: незабываемая ночь с танцами до утра. Будем ждать тебя на лучшей площад... 23 сентября Центр перемещений во времени «KOD», улица Комсомола д. 2 от 600₽

Опережая октябрь. Чтобы ты спланировал заранее: мультиформатный рок-концерт с насыщенной программой. И фестиваль альтернативной музыки в столице русского рока. Санкт-Дождебург встречает свой «Ледник».

Выставки

Отправляйся в настоящее путешествие, где медиатором будет искусственный интеллект. А ещё твоему вниманию мультимедийная выставка, посвященная самому сильному и неоднозначному чувству в мире.

Самое необычное в театре

Твоему вниманию иммерсивно-запутанная история людей и ароматов, судеб и пикантных блюд, реальных событий и фантазий. Спектакль на основе реальных событий из жизни Билли Миллигана — одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». И мюзикл о речных ундинах, объединяющий пение и жестовый язык.

Лекции и мастер-классы

Гастрономическое разнообразие в сочетании с медитативными практиками — и всё это на шоколадной дегустации. Лекция о психопатологии отношений от Василия Бейнарович, врача-психиатра и автора ютьюб проекта Faust21century. И любопытная авторская лекция об истоках японской культуры, на которой ты узнаешь о героях народного фольклора, ставших персонажами современной манга и анимэ.

Сольный Stand Up

Сольных стендапов много не бывает. Особенно с победителем «Открытого Микрофона» на ТНТ или с одним из основателей жанра стендап-комедии в России. Смеяться и еще раз смеяться!

Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Встречай московских комиков с лучшими шутками, врывайся в вечер комедии.

Денис Гвоздёв и Сергей Зорик Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Ребята захватят с собой из Москвы свои лучшие шутки, а тебе останется только с кайфо... 24 сентября Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111 от 1500₽

Топовые комики

Опытные комики будут обкатывать новый материал, радовать новыми шутками и импровизацией. У каждого комика свои регалии, прозвища из детства и жизненный опыт за спиной. Всё это вкупе с авторскими коктейлями подарит тебе незабываемый вечер.

Комедийное шоу

Некоторые комики уже успели соскучиться по школьным временам, а потому решили снова оказаться учениками. Они будут решать задачки и оправдываться за невыполненную домашку, будут делать это смешно, искусно. И твоему вниманию дейтинг вслепую на сцене. Маски на глазах, новые знакомства, ответы на вопросы ведущего — шоу, после которого уходишь с пачкой знакомств в кармане;)