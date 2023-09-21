Топ событий сентября 2023 в Питере

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Тёплые концерты
Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. Или погреться у свечей, а заодно и музыку послушать.
Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...
от 2350₽
Насладись музыкальными шедеврами эпохи барокко в атмосферных джунглях Таврическо...
от 2100₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 4250₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Приготовься устроиться поудобнее и насладиться шедеврами мира джаза в виртуозном...
от 2500₽
Разные концерты
Погрузись в атмосферу Хогвартса под звучание оркестра. А питерская панкота приглашает в гости — в продаже анархия и возвращение моды на панк-рок.
А как насчёт знакомства с музыкальной группой, названной в честь танца, символизирующего нетерпимость к увяданию плоти?
Музыка, которая лечит. Эмоционально и тонко - о главном. Песни для тех, кто люб...
1100₽
Сова зовёт тебя в космос! "Гарри Поттер" под звёздным небом самого огромного пл...
от 2200₽
Питерская панкота у себя дома будет продавать анархию и возвращать в моду панк-р...
600₽
Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Диснея. Он перенесёт тебя в самы...
от 1700₽
Бруно в четырёх позициях: Токсик Даб, Токсик Поп, Токсик Дарк и Токсик Рейв. От ...
от 1800₽
Громкие вечеринки
Ты просил, Ты звал, Ты хотел…. И он пришёл! Восток - это не только шёлк, тайны...
9000₽
В планах: незабываемая ночь с танцами до утра. Будем ждать тебя на лучшей площад...
от 600₽
Опережая октябрь. Чтобы ты спланировал заранее: мультиформатный рок-концерт с насыщенной программой. И фестиваль альтернативной музыки в столице русского рока. Санкт-Дождебург встречает свой «Ледник».
Праздник Музыки The Beatles & Classic Rock - единственный в своем роде мультифор...
от 800₽
Как ты знаешь, Санкт-Петербург - столица русского рока, и именно здесь тебя ждет...
от 1300₽
Выставки
Отправляйся в настоящее путешествие, где медиатором будет искусственный интеллект. А ещё твоему вниманию мультимедийная выставка, посвященная самому сильному и неоднозначному чувству в мире.
Love&Noise — мультимедийная выставка студии dreamlaser, посвященная любви — одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему. Проект Love&Noise приглашает зрителей к совместному разм...
В галерее современного искусства Anna Nova при поддержке конкурса Nova Art проходит экспериментально-исследовательская выставка «не смотри на меня так куратор» Ильи Крончева-Иванова. Проект исследуе...
Около сотни работ Огюста Родена, Аристида Майоля, Леона Бакста, Марка Шагала и нашего современника художника Дмитрия Пахомова собраны на одной площадке в проекте «Интеллект Искусства». Это настоящее ...
Пасха — главный христианский праздник, оказавший огромное влияние на всю европей...
от 200₽
Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...
от 400₽
Самое необычное в театре
Твоему вниманию иммерсивно-запутанная история людей и ароматов, судеб и пикантных блюд, реальных событий и фантазий. Спектакль на основе реальных событий из жизни Билли Миллигана — одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». И мюзикл о речных ундинах, объединяющий пение и жестовый язык.
Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...
от 900₽
Гастрономическое иммерсивное шоу, где нет сцены и зрительного зала, где все прос...
от 6000₽
Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...
от 2700₽
Внимание: мероприятие отменено организатором. Театральное товарищество БААТ, пр...
от 800₽
Добро пожаловать в мир интриг, заговоров, трагических неожиданностей и роковых с...
от 6000₽
«Лорелея. Дева Рейна» – первый российский мюзикл, объединяющий пение и жестовый ...
от 1500₽
Спектакль начинается как странный литературный вечер, постепенно перерастает в э...
от 1000₽
Лекции и мастер-классы
Гастрономическое разнообразие в сочетании с медитативными практиками — и всё это на шоколадной дегустации. Лекция о психопатологии отношений от Василия Бейнарович, врача-психиатра и автора ютьюб проекта Faust21century. И любопытная авторская лекция об истоках японской культуры, на которой ты узнаешь о героях народного фольклора, ставших персонажами современной манга и анимэ.
Быть дегустатором шоколада – ответственная работа, но кто-то должен ее делать. Э...
1500₽
Тебя ждет дегустация шоколада с элементами медитации и арт-терапии. Здесь все —...
2500₽
Коко Шанель и Игорь Стравинский, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Анна Ахматова ...
от 1000₽
Здесь ты сможешь перенестись во Францию 19 — начало 20 века и познакомиться с жи...
1900₽
На мастер-классе от Кулинарной школы №1 ты приготовишь 7 видов трюфелей с исполь...
2800₽
Персонажи городских легенд, герои военных сражений, мистические романтические вл...
1800₽
Сольный Stand Up
Сольных стендапов много не бывает. Особенно с победителем «Открытого Микрофона» на ТНТ или с одним из основателей жанра стендап-комедии в России. Смеяться и еще раз смеяться!
Алексей Шамутило — победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, учас...
от 1500₽
Дима Гаврилов — участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и многих других ...
1900₽
Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основат...
от 800₽
Резидент StandUp Store Moscow, участник «Stand Up» на «ТНТ», youtube канала «Woo...
от 2200₽
Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Встречай московских комиков с лучшими шутками, врывайся в вечер комедии.
Большой концерт сразу двух резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ: Дениса Гвоздёва и Сергея Зорика. Ребята захватят с собой из Москвы свои лучшие шутки, а тебе останется только с кайфо...
от 1500₽
Топовые комики
Опытные комики будут обкатывать новый материал, радовать новыми шутками и импровизацией. У каждого комика свои регалии, прозвища из детства и жизненный опыт за спиной. Всё это вкупе с авторскими коктейлями подарит тебе незабываемый вечер.
Твоё идеальное свидание с комедией. Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ...
от 800₽
Опытные Stand Up комики проверяют материал для ТНТ и интернет проектов, выступят...
350₽
Проверка новых блоков материала от опытных комиков. Ведущий: Влад Васильев....
от 350₽
Внимание: отмена мероприятия Опытные комики, обкатывают материал перед ТНТ и ин...
790₽
Внимание: билетов на 4 ноября нет. Опытные комики, обкатывают материал перед ТН...
650₽
Комедийное шоу
Некоторые комики уже успели соскучиться по школьным временам, а потому решили снова оказаться учениками. Они будут решать задачки и оправдываться за невыполненную домашку, будут делать это смешно, искусно. И твоему вниманию дейтинг вслепую на сцене. Маски на глазах, новые знакомства, ответы на вопросы ведущего — шоу, после которого уходишь с пачкой знакомств в кармане;)
Комедийно-образовательное шоу. Пусть все участники шоу до сих пор показывают па...
500₽
Лучшие комики Питера рассказывают свои лучшие шутки, чтобы снять их на канал луч...
350₽
Дейтинг вслепую на сцене. Герои с масками на глазах отвечают ведущему на вопрос...
1500₽