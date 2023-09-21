Хетаг Хугаев
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент StandUp Store Moscow, участник «Stand Up» на «ТНТ», youtube канала «Woodoomedia». Запуск гостей в 18:00. Начало в 18:30.
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