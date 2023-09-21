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Хетаг Хугаев

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резидент StandUp Store Moscow, участник «Stand Up» на «ТНТ», youtube канала «Woodoomedia». Запуск гостей в 18:00. Начало в 18:30.

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Топ событий сентября 2023 в Питере

Сейчас самое время полежать на ковре из осенних листьев. Но! Петербург насыщен мероприятиями — откинь осеннее покрывало и вперёд.

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