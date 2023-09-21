Лёша Шамутило
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Алексей Шамутило — победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, участник проектов StandUp на ТНТ, Книжный Клуб и Разгоны на youtube-канале Stand Up Club #1, а также youtube-проекта Роастбаттл на LABELCOM. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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