[soold out] Приятно познакомиться
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Дейтинг вслепую на сцене. Герои с масками на глазах отвечают ведущему на вопросы, знакомятся друг с другом и обмениваются телефонами, если понравились друг другу, в первую очередь, как люди с общими интересами. Разумеется после того, как герои снимут маски, решение можно изменить в обе стороны.
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