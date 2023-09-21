Дейтинг вслепую на сцене. Герои с масками на глазах отвечают ведущему на вопросы, знакомятся друг с другом и обмениваются телефонами, если понравились друг другу, в первую очередь, как люди с общими интересами. Разумеется после того, как герои снимут маски, решение можно изменить в обе стороны.