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  1. Санкт-Петербург
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[soold out] Приятно познакомиться

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Дейтинг вслепую на сцене. Герои с масками на глазах отвечают ведущему на вопросы, знакомятся друг с другом и обмениваются телефонами, если понравились друг другу, в первую очередь, как люди с общими интересами. Разумеется после того, как герои снимут маски, решение можно изменить в обе стороны.

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