Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Диснея. Он перенесёт тебя в самые радостные моменты, подарит беспечное настроение и ещё долго будет звучать в памяти мелодиями любимых песен. Будешь петь вместе со всем залом песни из детства в сопровождении Ансамбля солистов Оркестра 1703, а также виртуозных вокалистов Елизаветы Боковой и Артемия Гудкова. На стенах кирхи оживут персонажи их дисневеских шедевров. Ты увидишь, как из темноты всё ярче проявляются образы Русалочки, Алладина, Симбы, Тимона и Пумбы и других любимых героев. Изюминкой концерта станут интерактивы со зрителями от художественного руководителя оркестра Георгия Фёдорова. Позволь себе в этот вечер забыть заботы и держать трубой хвост.