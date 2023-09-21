Популярное
Голос Диснея
Кирочная ул., 8В
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 3200₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Диснея. Он перенесёт тебя в самые радостные моменты, подарит беспечное настроение и ещё долго будет звучать в памяти мелодиями любимых песен. Будешь петь вместе со всем залом песни из детства в сопровождении Ансамбля солистов Оркестра 1703, а также виртуозных вокалистов Елизаветы Боковой и Артемия Гудкова. На стенах кирхи оживут персонажи их дисневеских шедевров. Ты увидишь, как из темноты всё ярче проявляются образы Русалочки, Алладина, Симбы, Тимона и Пумбы и других любимых героев. Изюминкой концерта станут интерактивы со зрителями от художественного руководителя оркестра Георгия Фёдорова. Позволь себе в этот вечер забыть заботы и держать трубой хвост.
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Похожие события
Комментарии
Аноним23 января 2024, 18:31
Комментарий удален
Аноним24 января 2024, 00:53
Mari, давай) можешь написать, пожалуйста, я не могу
кто хочет составить компанию ?)