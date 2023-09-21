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Голос Диснея

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт, который с трепетом ждут все поклонники Диснея. Он перенесёт тебя в самые радостные моменты, подарит беспечное настроение и ещё долго будет звучать в памяти мелодиями любимых песен. Будешь петь вместе со всем залом песни из детства в сопровождении Ансамбля солистов Оркестра 1703, а также виртуозных вокалистов Елизаветы Боковой и Артемия Гудкова. На стенах кирхи оживут персонажи их дисневеских шедевров. Ты увидишь, как из темноты всё ярче проявляются образы Русалочки, Алладина, Симбы, Тимона и Пумбы и других любимых героев. Изюминкой концерта станут интерактивы со зрителями от художественного руководителя оркестра Георгия Фёдорова. Позволь себе в этот вечер забыть заботы и держать трубой хвост.

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Комментарии

А
Аноним
18 января 2024, 00:53

кто хочет составить компанию ?)

А
Аноним
23 января 2024, 18:31

Комментарий удален

А
Аноним
24 января 2024, 00:53

Mari, давай) можешь написать, пожалуйста, я не могу

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