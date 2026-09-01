Музыкальный салон в Особняке Кшесинской
Особняк Матильды Кшесинской, улица Куйбышева, 2-4
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от 5000₽ до 7500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Премьерный музыкальный вечер в особняке Матильды Кшесинской. Роскошные убранства особняка расскажут о самых элегантных раутах и музыкальных салонах начала прошлого столетия, лёгших в основу мероприятия. Первой точкой сбора гостей станут парадная лестница из мрамора в стиле неоклассицизма, ведущая прямо в аванзал, где тебе будут предложены неограниченное игристое и сладкий комплимент. После, подобно светской элите Серебряного века, ты попадёшь в жемчужину особняка — его парадный зал, который наполнится коллекцией вокальных и инструментальных произведений великих классиков, а весь концерт будет сопровождаться игристым, как это было во времена проводимых там музыкальных салонов. Ты услышишь виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох: от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева, сохраняя при этом уют и традиции домашних музыкальных вечеров. Исключительная камерность зала обеспечивается его компактностью, поэтому количество мест на мероприятии строго ограничено.
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