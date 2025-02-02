Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься фуршетом с легкими закусками и десертами. Продолжится событие краткой экскурсией по пространству особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Прогулка завершится в парадных залах частного крыла на втором этаже, где в уютной камерной атмосфере пройдёт кинопоказ картины 2024 года, снятой двумя режиссёрами: Александром де Ла Пательер и Матьё Делапорт. В основе сюжета легендарная классика — роман французского писателя Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» о предательстве, мести и поиске возможностей начать свою жизнь заново. 1815 год. В день свадьбы с возлюбленной молодого Эдмона Дантеса по лживому доносу и несправедливому обвинению в государственной измене без суда и следствия отправляют в одну из самых страшных тюрем — в замок Иф. После четырех лет заключения в тюрьме он встречает ещё одного узника — аббата Фариа, который пытается прорыть тоннель для побега. Став помощником Фариа, Дантес узнает от него о месте, где спрятаны несметные богатства ордена тамплиеров. Спустя 10 лет, совершив побег и добравшись до сокровищ, Дантес становится загадочным графом Монте-Кристо и начинает воплощать хитроумный план мести, чтобы покарать тех, кто сломал ему жизнь. Сбор гостей: 19:30 Количество мест ограничено. В стоимость входит чайная церемония с фуршетом.