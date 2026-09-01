Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь только ты. Длительность: 1,5-2,5 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. Доступные даты: 4 сентября, 11 сентября, 18 сентября, 25 сентября. Начало в 19:00.