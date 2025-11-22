«Лунный свет». Концерт в Анненкирхе
Кирочная ул., 8В
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от 1500₽ до 1600₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Программа концерта объединяет произведения французских композиторов, сочинявших в стиле импрессионизма. Это направление получило своё развитие не только в живописи, но также реализовалось и в музыке. Французы вдохновлялись лунным светом, отражениями в воде, разной погодой или даже насекомыми — всем тем, что создаёт настроение и оставляет впечатления. И ты сможешь услышать, как все эти источники обрели своё звучание в их творениях. Ансамбль солистов Оркестра 1703 исполнит лучшие произведения главных французских композиторов рубежа веков — Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати, Габриеля Форе и Камиля Сен-Санcа. Стены зала украсят медиапроекции на основе полотен Моне, Ван Гога, Писарро и других знаменитых художников, творивших в ту же эпоху, что названные композиторы.
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