Элитный Стендап
Евгенич, улица Рубинштейна, 9/3литА
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ... Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Расписание доступно по кнопке «Купить билет».
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