Андрей Атлас. Сольный стендап концерт
Тамбовская улица, 63
Начало:
Завершение:
от 1450₽ до 2950₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Андрей Атлас — комик-легенда из Ростова-на-Дону, резидент проекта Стендап на ТНТ и проектов от «Labelcom». Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив. После концерта можно сделать селфи с артистом.
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