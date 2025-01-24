Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комикессы Петербурга, участницы известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Женский Stand Up на ТНТ, и др.) Девочки расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда)