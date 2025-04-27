Сюжет основан на одноименной пьесе Марины Цветаевой о немецкой легенде про Крысолова. Пьеса затрагивает тему недостатка внимания и равнодушия общества к детям. В основу спектакля легли интервью малолетних заключенных российских тюрем, детей из неблагополучных семей, оказавшихся в колониях общего режима по недоразумению или из-за недосмотра взрослых. При разработке сюжета также были задействованы труды Блаженного Августина «О происхождении зла» и поэма Иосифа Бродского «Шествие».